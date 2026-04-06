Будинок батьків Меловіна постраждав під час російського обстрілу Одеси (фото)

Будинок батьків співака Меловіна (Костянтина Бочарова) постраждав від російського обстрілу Одеси 6 квітня: вибито вікна, усі живі.

Музикант повідомив у своєму Telegram-каналі, що через обстріл міста постраждали його рідні.

Батьки Меловіна постраждали через росіян

Росіяни пошкодили будинок тата та мами артиста. У домі вибило вікна. Усі живі. Втім, більше деталей він не став розкривати.

"Одеса… мої співчуття сім'ям загиблих. Батьківський будинок в Одесі також постраждав, залишившись без вікон. Усі живі. Всіх обіймаю", — зазначив Бочаров.

Батьки Меловіна постраждали через росіян Фото: Telegram

Обстріл Одеси 6 квітня

У ніч на 6 квітня під ударом опинилася Одеса, де один з російських дронів влучив у багатоповерхівку. Внаслідок атаки було зруйновано з третього по п'ятий поверхи житлового будинку — відомо про трьох загиблих, зокрема, про дитину.

Ще 10 людей дістали поранення, двоє з них — перебувають у важкому стані. Серед поранених є дворічна дитина та двоє підлітків 17 та 18 років.

У Приморському районі Одеси було пошкоджено житловий багатоповерховий комплекс та 7 приватних будинків. У Київському районі постраждав один багатоповерховий будинок, 5 приватних будинків, приватний дошкільний заклад, магазин та 27 автомобілів.

