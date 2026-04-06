Дом родителей Меловина пострадал во время российского обстрела Одессы (фото)

Дом родителей певца Меловина (Константина Бочарова) пострадал от российского обстрела Одессы 6 апреля: выбиты окна, все живы.

Музыкант сообщил в своем Telegram-канале, что из-за обстрела города пострадали его родные.

Россияне повредили дом папы и мамы артиста. В доме выбило окна. Все живы. Впрочем, больше деталей он не стал раскрывать.

"Одесса... мои соболезнования семьям погибших. Родительский дом в Одессе также пострадал, оставшись без окон. Все живы. Всех обнимаю", — отметил Бочаров.

Обстрел Одессы 6 апреля

В ночь на 6 апреля под ударом оказалась Одесса, где один из российских дронов попал в многоэтажку. В результате атаки были разрушены с третьего по пятый этажи жилого дома — известно о трех погибших, в частности, о ребенке.

Еще 10 человек получили ранения, двое из них — находятся в тяжелом состоянии. Среди раненых есть двухлетний ребенок и двое подростков 17 и 18 лет.

В Приморском районе Одессы был поврежден жилой многоэтажный комплекс и 7 частных домов. В Киевском районе пострадал один многоэтажный дом, 5 частных домов, частное дошкольное учреждение, магазин и 27 автомобилей.

