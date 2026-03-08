"Никаких измен не было": Melovin рассказал, как переживает разрыв с женихом

Украинский певец Константин Бочаров, выступающий под псевдонимом Melovin, прокомментировал разрыв с женихом, парамедиком ВСУ Петром Злотой.

По его словам, причиной не стала измена, несмотря на различные слухи в медиа. Об этом певец сказал в комментарии для программы "Ближе к звездам".

"Никаких измен не было. То, как меня любил этот человек, было прекрасно. Ряд обстоятельств, которые не дали возможности продолжить эти отношения, останется между нами", — рассказал Melovin.

Певец отметил, что он не исключает возможности новых отношений в будущем. Он пояснил, что "мы живем во время войны", поэтому он решил не закрываться ни от чего.

Бочаров даже отметил, что не исключает возможности, что завтра у него будет девушка или парень.

В то же время певец рассказал, что после расставания с бывшим женихом он имеет стресс. Из-за этого он принимает антидепрессанты.

"У меня стресс, поэтому я на антидепрессантах, у меня есть врач-психиатр. Я стараюсь держать себя в тонусе, ведь должен быть маяком, который светит для других в самые темные времена", — рассказал Бочаров.

Напомним, ранее Melovin сообщил, что расстался со своим парнем на День святого Валентина.

Впоследствии стало известно, что концерт Melovin в Ровно, запланированный на 17 февраля в местном дворце культуры, не состоялся после появления группы протестующих с плакатами против однополых браков. В то же время зрителям сообщили, что мероприятие отменено по техническим причинам.

Певец попытался привлечь внимание к теме видимости бисексуальных людей и получил обвинения от телеканала СТБ.

Кроме того, артист комментировал свое участие в жюри Евровидения 2025 от Украины и голос за участника из Эстонии, который сотрудничал с россиянами.