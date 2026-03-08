"Ніяких зрад не було": Melovin розповів, як переживає розрив з нареченим

Український співак Костянтин Бочаров, який виступає під псевдонімом Melovin, прокоментував розрив з нареченим, парамедиком ЗСУ Петром Злотою.

За його словами, причиною не стала зрада, попри різні чутки в медіа. Про це співак сказав у коментарі для програми "Ближче до зірок".

"Ніяких зрад не було. Те, як мене кохала ця людина, було прекрасно. Низка обставин, які не дали можливості продовжити ці стосунки, залишиться між нами", — розповів Melovin.

Співак наголосив, що він не виключає можливості нових відносин у майбутньому. Він пояснив, що "ми живемо під час війни", тож він вирішив не закриватися ні від чого.

Бочаров навіть наголосив, що не відкидає можливості, що завтра в нього буде дівчина або хлопець.

Водночас співак розповів, що після розставання з колишнім нареченим він має стрес. Через це він приймає антидепресанти.

Відео дня

"У мене стрес, тому я на антидепресантах, у мене є лікар-психіатр. Я намагаюся тримати себе в тонусі, адже повинен бути маяком, який світить для інших у найтемніші часи", — розповів Бочаров.

Нагадаємо, раніше Melovin повідомив, що розлучився зі своїм хлопцем на День святого Валентина.

Згодом стало відомо, що концерт Melovin у Рівному, запланований на 17 лютого в місцевому палаці культури, не відбувся після появи групи протестувальників із плакатами проти одностатевих шлюбів. Водночас глядачам повідомили, що захід скасовано з технічних причин.

Співак спробував привернути увагу до теми видимості бісексуальних людей і отримав звинувачення від телеканалу СТБ.

Крім того, артист коментував свою участь у журі Євробачення 2025 від України та голос за учасника з Естонії, який співпрацював з росіянами.