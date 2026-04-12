Более 7 тысяч нарушений со стороны России: Генштаб ВСУ сообщил об итогах Пасхального перемирия

С начала объявления режима прекращения огня Украина зафиксировала 7 696 нарушений со стороны ВС РФ. Россияне же обвиняют ВСУ в 1971 нарушении перемирия.

Россия, в целом, придерживается режима прекращения огня, но продолжает ведение боевых действий на отдельных направлениях. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

В частности, как сообщается, россияне применяли fpv-дроны и дроны-камикадзе различных типов.

Всего с начала суток на фронте произошло 91 боевое столкновение. Для ударов россияне задействовали 4767 дронов-камикадзе. Также было совершено 840 обстрелов позиций украинских войск и населенных пунктов.

Больше всего враг был активным на Покровском направлении, осуществив там 22 атаки. На Константиновском направлении оккупанты 14 раз штурмовали позиции украинских защитников, а на Гуляйпольском направлении зафиксировано 12 атак.

В свою очередь, российское пропагандистское агентство "РИА Новости" со ссылкой на МО РФ сообщило, что ВСУ якобы 1971 раз нарушали праздничное перемирие.

Карта тревог

Сейчас тревога объявлена в части Харьковской и Днепропетровской областей, а также в Запорожье.

Мониторинговые каналы сообщают, что в течение ночи ожидаются пуски ударных БпЛА из РФ.

Напомним, во время Пасхальных праздников Украина пообещала зеркально реагировать на все угрозы. ВСУ учтут предыдущие нарушения россиянами подобных договоренностей.

Фокус также писал, что Россия успела нарушить "режим тишины" уже через полчаса после того, как праздничное временное перемирие вступило в действие. Оккупанты ударили из РСЗО по Тягинской общине на Херсонщине и выпустили БПЛА "Молния" на Харьковщине.