Понад 7 тисяч порушень з боку Росії: Генштаб ЗСУ повідомив про підсумки Великоднього перемир'я

З початку оголошення режиму припинення вогню Україна зафіксувала 7 696 порушень з боку ЗС РФ. Росіяни ж звинувачують ЗСУ у 1971 порушенні перемир'я.

Росія, в цілому, дотримується режиму припинення вогню, але продовжує ведення бойових дій на окремих напрямках. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Зокрема, як повідомляється, росіяни застосовували fpv-дрони та дрони-камікадзе різних типів.

Загалом від початку доби на фронті відбулося 91 бойове зіткнення. Для ударів росіяни задіяли 4767 дронів-камікадзе. Також було здійснено 840 обстрілів позицій українських військ та населених пунктів.

Найбільше ворог був активним на Покровському напрямку, здійснивши там 22 атаки. На Костянтинівському напрямку окупанти 14 разів штурмували позиції українських захисників, а на Гуляйпільському напрямку зафіксовано 12 атак.

Своєю чергою, російське пропагандистське агентство "РИА Новости" з посиланням на МО РФ повідомило, що ЗСУ нібито 1971 раз порушували святкове перемир'я.

Карта тривог

Наразі тривога оголошена у частині Харківської та Дніпропетровської областей, а також на Запоріжжі.

Моніторингові канали повідомляють, що впродовж ночі очікуються пуски ударних БпЛА з РФ.

Нагадаємо, під час Великодневих свят Україна пообіцяла дзеркально реагувати на усі загрози. ЗСУ врахують попередні порушення росіянами подібних домовленостей.

Фокус також писав, що Росія встигла порушити "режим тиші" вже через півгодини після того, як святкове тимчасове перемир'я вступило у дію. Окупанти вдарили з РСЗВ по Тягинській громаді на Херсонщині та випустили БПЛА "Молнія" на Харківщині.