Как может завершиться война с Россией: Сухаревский назвал реальный сценарий

Герой Украины, заместитель командующего Оперативного Командования "Восток" Вадим Сухаревский озвучил собственное видение завершения войны против России. По его словам, справедливый результат для Украины связан с деоккупацией территорий.

Украина стремится к справедливому завершению войны и ведет переговоры с международными партнерами. В то же время в Кремле не демонстрируют готовности останавливать боевые действия, поэтому, как отмечают военные, можно говорить только об одном приемлемом сценарии завершения конфликта, сообщил Вадим Сухаревский в интервью 24 каналу.

Экс-командующий Сил беспилотных систем отметил, что Украина должна заставить противника завершить войну, в частности через возвращение оккупированных территорий. Говоря о перспективах, военный отметил, что рано или поздно российский лидер потеряет власть, а сама Россия может подвергнуться распаду. В то же время он подчеркнул, что это вопрос времени и этот процесс не имеет четких сроков. Сухаревский также очертил наиболее реалистичный, по его мнению, вариант завершения войны.

"Для меня самым реальным и условным окончанием полномасштабного вторжения будет переход к обороне в режиме Операции Объединенных Сил, как это было. Это то, что я вижу", — подчеркнул он.

Он пояснил, что реализация такого сценария требует комплексного воздействия — политического, экономического и военного. При этом справедливым завершением войны для Украины будет ситуация, когда противник откажется от своих планов, выведет войска и согласится на урегулирование конфликта.

"Достойным будет возвращение, как минимум, Херсонской и Запорожской областей. Для меня это уже будет достаточно достойный результат. О Донецкой, о Луганской — это также мечта. Однако она немного более далеко идущая, чем эти", — сказал он.

Также Сухаревский отметил, что моментом, который будет свидетельствовать о реальном завершении войны, станет начало процесса демобилизации. Именно тогда, когда военные смогут возвращаться домой, можно будет говорить о выдержанном испытании и достижении результата.

Напомним, что руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявлял о прогрессе в переговорах между Украиной и Россией. По его словам, стороны уже приблизились к пониманию возможного компромисса и границ приемлемых решений. Он также высказывал мнение, что процесс урегулирования может не затянуться надолго.

Ранее мы также информировали, что в Европе выражали обеспокоенность относительно возможного усиления давления на Украину со стороны президента США Дональда Трампа с целью скорейшего завершения войны. Речь шла о решениях, которые могут предусматривать уступки со стороны Киева.