Як може завершитись війна з Росією: Сухаревський назвав реальний сценарій

Герой України, заступник командувача Оперативного Командування "Схід" Вадим Сухаревський озвучив власне бачення завершення війни проти Росії. За його словами, справедливий результат для України пов’язаний із деокупацією територій.

Україна прагне справедливого завершення війни та веде переговори з міжнародними партнерами. Водночас у Кремлі не демонструють готовності зупиняти бойові дії, тому, як зазначають військові, можна говорити лише про один прийнятний сценарій завершення конфлікту, повідомив Вадим Сухаревський в інтерв'ю 24 каналу.

Екскомандувач Сил безпілотних систем наголосив, що Україна має змусити противника завершити війну, зокрема через повернення окупованих територій. Говорячи про перспективи, військовий зауважив, що рано чи пізно російський лідер втратить владу, а сама Росія може зазнати розпаду. Водночас він підкреслив, що це питання часу і цей процес не має чітких строків. Сухаревський також окреслив найбільш реалістичний, на його думку, варіант завершення війни.

"Для мене найреальнішим і умовним закінченням повномасштабного вторгнення буде перехід до оборони в режимі Операції Об'єднаних Сил, як це було. Це те, що я бачу", — наголосив він.

Він пояснив, що реалізація такого сценарію потребує комплексного впливу — політичного, економічного та військового. При цьому справедливим завершенням війни для України буде ситуація, коли противник відмовиться від своїх планів, виведе війська та погодиться на врегулювання конфлікту.

"Гідним буде повернення, як мінімум, Херсонської і Запорізької областей. Для мене це вже буде досить гідний результат. Про Донецьку, про Луганську — це також мрія. Однак вона трішки далекосяжніша, ніж ці", — сказав він.

Також Сухаревський наголосив, що моментом, який свідчитиме про реальне завершення війни, стане початок процесу демобілізації. Саме тоді, коли військові зможуть повертатися додому, можна буде говорити про витримане випробування і досягнення результату.

Нагадаємо, що керівник Офісу президента Кирило Буданов заявляв про прогрес у переговорах між Україною та Росією. За його словами, сторони вже наблизилися до розуміння можливого компромісу та меж прийнятних рішень. Він також висловлював думку, що процес врегулювання може не затягнутися надовго.

Раніше ми також інформували, що в Європі висловлювали занепокоєння щодо можливого посилення тиску на Україну з боку президента США Дональда Трампа з метою швидшого завершення війни. Йшлося про рішення, які можуть передбачати поступки з боку Києва.