Какая украинская аэробаллистическая ракета долетела до космоса: мнение эксперта

Недавно стало известно, что подразделения Главного управления разведки дважды вывели ракеты-носители с территории Украины в космос во время полномасштабной войны с Россией. И сейчас эксперты выясняют, что это могла быть за ракета.

Заявлено, что запуск ракеты-носителя происходил с транспортного самолета на высоте около 8 тысяч метров, а технические средства зафиксировали достижение высоты более 100 и 204 километра. Авиаэксперт Валерий Романенко в эфире Радио NV предположил, что это могла быть одна из ракет, которые сейчас находятся в процессе создания и испытания.

"Есть ракеты, о которых почти никто не знает, но которые способны наносить удары по территории врага на расстоянии до 500 км", отметил Романенко.

И предположил, что "аэробаллистическая ракета может быть вариантом любой из тех ракет", которые находятся сейчас в процессе создания и испытания.

"Может быть, FP-7, может быть FP-9. Возможно, наш "Гром-2" (экспортное название оперативно-тактического ракетного комплекса "Сапсан", — ред). Возможно ее тоже можно будет запускать, но это будет достаточно сложный процесс. Потянет ли эту ракету наш единственный носитель — самолет бомбардировщик Су-24м — это вопрос", — отметил Романенко.

Запускать такие ракеты с таких самолетов, как Ан-26, Ил-76 или "Руслан" — достаточно сложный и опасный процесс, добавил эксперт.

По мнению эксперта нужно сосредоточиться на том, что Украина может сделать в кратчайшие сроки, потому что войну нужно заканчивать как можно быстрее. А закончить ее можно только разрушив российский военно-промышленный комплекс и нанеся критические удары по российской инфраструктуре.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина провела успешное боевое применение секретной баллистической ракеты, которая имеет дальность 500 км и гиперзвуковую скорость. Детал раскрыл в интервью глава комитета по нацбезопасности Федор Вениславский, который сообщил о новейшем оружии, которое, среди прочего, поразило боевые цели. По мнению аналитиков, чиновник признал существование секретной разработки — неизвестной баллистической ракеты, которая несла боевую часть и поразила цель.

А весной 2026 года появилась серия интервью владельца и главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана, который рассказал, на каком этапе находится разработка украинских баллистических ракет FP-7 и FP-9 и когда они полетят на Москву.