Суборбитальная баллистика ВСУ на 500 км: как работает новое оружие, о котором "почти никто не знает"

Украина провела успешное боевое применение секретной баллистической ракеты, которая имеет дальность 500 км и гиперзвуковую скорость, рассказали аналитики портала Defense Express. Аналитики обратили внимание на детали интервью главы комитета по нацбезопасности Федора Вениславского, сообщивший о новейшем оружии, которое, среди прочего, поразило боевые цели. Какие возможные характеристики средства поражения, которым, вероятно, обладает украинская армия?

Вениславский раскрыл детали украинского ракетостроения и запуска собственных разведывательных спутников, а также рассказал о новом оружии, которое получили Силы обороны с участием ГУР Минобороны, говорится в аналитическом материалы милитарного портала. Среди прочего, выяснилось, что ракета поднялась на высоту 100 и 204 км: вероятно, это не был эксперимент сам по себе в условиях войны, а на самом деле выполнялась боевая задача. По мнению аналитиков, чиновник признал существование секретной разработки — неизвестной баллистической ракеты, которая несла боевую часть и поразила цель.

"У нас есть ракеты, о которых почти никто не знает, но которые способны наносить удары по территории врага на расстоянии до 500 километров и лететь на гиперзвуковых скоростях", — привели аналитики слова Вениславского, в которых говорится о новейшем оружии Украины.

В материале подытожили, что известно, а что — нет, о новой баллистической ракете Украины:

дальность — 500 км;

высота — 100 км и 204 км;

скорость — гиперзвуковая, вероятно, 5 Махов (1,7 км/с). Аналитики уточнили, что это привычно для баллистики, поэтому вряд ли Украина занималась разработкой именно гиперзвуковых ракет;

количество — неизвестно, но, по оценкам DE, "не в значительном количестве";

метод пуска — вероятно, могли использовать пуск с самолета, поскольку это облегчает начальный этап полета ракеты, которая несется сквозь атмосферу, нагревается и может разрушиться;

использование — цели и даты не известны, но до конца 2025 года (пока главой ГУР был Буданов).

Война в космосе — детали

Фокус писал об интервью нардепа Федора Вениславского для медиа "РБК-Украина", в котором действительно говорилось о новых возможностях Сил обороны и о необходимости создать Космические войска в структуре ВСУ. При этом уточняется, что в Верховной Раде для этого следует поддержать законопроект №13255 [над ним работают с мая 2025 года — ред.].

Война в космосе — проект создания Космических войск ВСУ Фото: "РБК-Украина"

Среди прочего, чиновник рассказал о двух удачных пусках, во время которых ракеты поднялись на суборбитальную высоту — 100 км и 204 км. При этом российская баллистическая ракета средней дальности "Орешник" поднимается на высоту около 100 км перед тем, как развернуться на цель и разделиться на несколько боеголовок. Новое украинское оружие, как следует из интервью, поражало бы цель благодаря кинетическому удару, а не взрывчатке: этого достаточно для сбивания объекта в космическом пространстве. Кроме того, действительно упоминался пуск с транспортного самолета на высоте 8 км: модель не называлась.

Отметим, Фокус рассказывал о ситуации с Космическими войсками США, созданными при предыдущей каденции Дональда Трампа. Среди прочего, западные аналитики обращали внимание на негативное отношение американского правительства к идее войны на орбите, поскольку обломки пораженных объектов опасны и засоряют пространство вокруг Земли. Между тем в феврале 2025 года медиа Associated Press рассказало о разработке нового оружия РФ, которое будет сбивать спутники Starlink в космосе.

Напоминаем, весной 2026 года появилась серия интервью владельца и главного конструктора Fire Point Дениса Штилермана, который рассказал, на каком этапе находится разработка украинских баллистических ракет FP-7 и FP-9 и когда они полетят на Москву.