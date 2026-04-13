Суборбітальна балістика ЗСУ на 500 км: як працює нова зброя, про яку "майже ніхто не знає"

Україна провела успішне бойове застосування секретної балістичної ракети, яка має дальність 500 км та гіперзвукову швидкість, розповіли аналітики порталу Defense Express. Аналітики звернули увагу на деталі інтерв'ю глави комітету з нацбезпеки Федора Веніславського, який повідомив про новітню зброю, яка, серед іншого, уразила бойові цілі. Які можливі характеристики засобу ураження, яким, ймовірно, володіє українська армія?

Веніславський розкрив деталі українського ракетобудування та запуску власних розвідувальних супутників, і також розповів про нову зброю, яку отримали Сили оборони за участю ГУР Міноборони, ідеться в аналітичному матеріали мілітарного порталу. Серед іншого, з'ясувалась, що ракета піднялась на висоту 100 та 204 км: імовірно, це не був експеримент сам по собі в умовах війни, а насправді виконувалась бойова задача. На думку аналітиків, посадовець визнав існування секретної розробки — невідомої балістичної ракети, яка несла бойову частину та уразила ціль.

"У нас є ракети, про які майже ніхто не знає, але які здатні завдавати ударів по території ворога на відстані до 500 кілометрів і летіти на гіперзвукових швидкостях", — навели аналітики слова Веніславського, у яких ідеться про новітню зброю України.

У матеріалі підсумували, що відомо, а що — ні, про нову балістичну ракету України:

дальність — 500 км;

висота — 100 км та 204 км;

швидкість — гіперзвукова, ймовірно, 5 Махів (1,7 км/с). Аналітики уточнили, що це звично для балістики, тому навряд чи Україна займалась розробкою саме гіперзвукових ракет;

кількість — невідома, але, за оцінками DE, "не у значній кількості";

метод пуску — ймовірно, могли використати пуск з літака, оскільки це полегшує початковий етап польоту ракету, яка несеться крізь атмосферу, нагрівається і може зруйнуватись;

використання — цілі та дати не відомі, але до кінця 2025 року (поки главою ГУР був Буданов).

Війна в космосі — деталі

Фокус писав про інтерв'ю нардепа Федора Веніславського для медіа "РБК-Україна", у якому справді ішлося про нові можливості Сил оборони й про потребу створити Космічні війська у структурі ЗСУ. При цьому уточнюється, що у Верховній Раді задля цього слід підтримати законопроєкт №13255 [над ним працюють з травня 2025 року — ред.].

Серед іншого, посадовець розповів про два вдалих пуски, під час яких ракети піднялись на суборбітальну висоту — 100 км та 204 км. При цьому російська балістична ракета середньої дальності "Орєшнік" здіймається на висоту близько 100 км перед тим, як розвернутись на ціль та розділитись на кілька боєголовок. Нова українська зброя, як випливає з інтерв'ю, уражалась б ціль завдяки кінетичному удару, а не вибухівці: цього досить для збиття об'єкта у космічному просторі. Крім того, справді згадувався пуск з транспортного літака на висоті 8 км: модель не називалась. Також з'ясувалось, що випробування відбулись у період, коли ГУР очолював нинішній глава офісу президента Кирило Буданов (тобто до кінця 2025 року).

Зазначимо, Фокус розповідав про ситуацію з Космічними військами США, створеними за попередньої каденції Дональда Трампа. Серед іншого, західні аналітики звертали увагу на негативне ставлення американського уряду до ідеї війни на орбіті, оскільки уламки уражених об'єктів є небезпечними та засмічують простір навколо Землі. Тим часом у лютому 2025 року медіа Associated Press розповіло про розробку нової зброї РФ, яка збиватиме супутники Starlink у космосі.

Нагадуємо, весною 2026 року з'явилась серія інтерв'ю власника та головного конструктора Fire Point Дениса Штілермана, який розповів, на якому етапі перебуває розробка українських балістичних ракет FP-7 та FP-9 та коли вони полетять на Москву.