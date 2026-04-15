Яка українська аеробалістична ракета долетіла до космосу: думка експерта

Недавно стало відомо, що підрозділи Головного управління розвідки двічі вивели ракети-носії з території України у космос під час повномасштабної війни із Росією. І наразі експерти з'ясовують, що це могла бути за ракета.

Заявлено, що запуск ракети-носія відбувався з транспортного літака на висоті близько 8 тисяч метрів, а технічні засоби зафіксували досягнення висоти понад 100 і 204 кілометри. Авіаексперт Валерій Романенко в ефірі Радіо NV припустив, що це могла бути одна із ракет, які зараз знаходяться у процесі створення і випробування.

"Є ракети, про які майже ніхто не знає, але які здатні завдавати ударів по території ворога на відстані до 500 км", зазначив Романенко.

Та припустив, що "аеробалістична ракета може бути варіантом будь-якої з тих ракет", які знаходяться зараз у процесі створення і випробування.

"Може бути, FP-7, може бути FP-9. Можливо, наш "Грім-2" (експортна назва оперативно-тактичного ракетного комплексу "Сапсан", - ред). Можливо її теж можна буде запускати, але це буде досить складний процес. Чи потягне цю ракету наш єдиний носій - літак бомбардувальник Су-24м – це питання", - зазначив Романенко.

Запускати такі ракети з таких літаків, як Ан-26, Іл-76 чи "Руслан" - досить складний і небезпечний процес, додав експерт.

На думку експерта потрібно зосередитися на тому, що Україна може зробити в найкоротші строки, бо війну потрібно закінчувати якнайшвидше. А закінчити її можна лише зруйнувавши російський військово-промисловий комплекс та завдавши критичних ударів по російській інфраструктурі.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Україна провела успішне бойове застосування секретної балістичної ракети, яка має дальність 500 км та гіперзвукову швидкість. Детал розкрив в інтерв'ю глава комітету з нацбезпеки Федір Веніславський, який повідомив про новітню зброю, яка, серед іншого, уразила бойові цілі. На думку аналітиків, посадовець визнав існування секретної розробки — невідомої балістичної ракети, яка несла бойову частину та уразила ціль.

А навесні 2026 року з'явилась серія інтерв'ю власника та головного конструктора Fire Point Дениса Штілермана, який розповів, на якому етапі перебуває розробка українських балістичних ракет FP-7 та FP-9 та коли вони полетять на Москву.