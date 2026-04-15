Всего 6 недель: ВСУ впечатляюще ускорили внедрение новых технологий, — Sky News

Украине удается сдерживать наступление России, и этому способствует сокращенный цикл разработки новых боевых технологий, что позволяет ей внедрять инновации быстрее, чем Россия.

Украина может получить обновленные боевые технологии всего за шесть недель, уверяет эксперт по обороне и безопасности Майкл Кларк в беседе со Sky News, ссылаясь на неназванного украинского специалиста.

"Они добились определенных успехов — не стратегических прорывов, но они укрепили свои позиции во всех местах, через которые Россия пытается прорваться", — считает он, добавив, что Россия "теряет много людей" в "относительно бесплодных атаках".

Скорость, с которой украинцы разрабатывают новые боевые технологии, он назвал удивительной.

"Что-то попадает на передовую, это работает, русские понимают, как это работает, и противодействуют этому. Затем Украина возвращается… и производители возвращаются через шесть недель со следующей версией", — констатирует собеседник ресурса.

Кларк подчеркнул, что военных также стимулирует система электронных баллов, позволяющая отдельным воинским частям контролировать свои потребности в закупках, внедрять инновации и напрямую контактировать с производителями.

"В военном отношении украинцы держатся. У них все еще есть серьезные стратегические проблемы. У них заканчиваются боеприпасы, которые им действительно нужны… им нужно гораздо больше из Европы, чего они не получают… но с точки зрения передовой они держатся", — резюмировал эксперт.

Буквально сегодня Министерство обороны Украины анонсировало создание дроново-штурмовых подразделений, объединив беспилотные системы и пехоту в единую систему. Такая модель уже продемонстрировала свою эффективность на юге, где удалось освободить некоторые территории.

Напомним, российские потери за март 2026 года вышли на новый уровень — всего были ликвидированы или тяжело ранены более 35 тысяч оккупантов. При этом более 90% потерь ВС РФ нанесены украинскими дронами.

Также сообщалось, что март стал крайне неудачным месяцем на фронте для российской армии. Продвижений было мало, а потерь, наоборот — много, в частности, по потерям автомобильной техники поставлен абсолютный рекорд.