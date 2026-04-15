Усього 6 тижнів: ЗСУ вражаюче прискорили впровадження нових технологій, — Sky News
Україні вдається стримувати наступ Росії, і цьому сприяє скорочений цикл розроблення нових бойових технологій, що дає їй змогу впроваджувати інновації швидше, ніж Росія.
Україна може отримати оновлені бойові технології всього за шість тижнів, запевняє експерт з оборони та безпеки Майкл Кларк у бесіді зі Sky News, посилаючись на неназваного українського фахівця.
"Вони домоглися певних успіхів — не стратегічних проривів, але вони зміцнили свої позиції у всіх місцях, через які Росія намагається прорватися", — вважає він, додавши, що Росія "втрачає багато людей" у "відносно безплідних атаках".
Швидкість, з якою українці розробляють нові бойові технології, він назвав дивовижною.
"Щось потрапляє на передову, це працює, росіяни розуміють, як це працює, і протидіють цьому. Потім Україна повертається... і виробники повертаються через шість тижнів із наступною версією", — констатує співрозмовник ресурсу.
Кларк наголосив, що військових також стимулює система електронних балів, що дає змогу окремим військовим частинам контролювати свої потреби в закупівлях, впроваджувати інновації та безпосередньо контактувати з виробниками.
"У військовому відношенні українці тримаються. У них усе ще є серйозні стратегічні проблеми. У них закінчуються боєприпаси, які їм справді потрібні... їм потрібно набагато більше з Європи, чого вони не отримують... але з точки зору передової вони тримаються", — резюмував експерт.
Буквально сьогодні Міністерство оборони України анонсувало створення дроново-штурмових підрозділів, об'єднавши безпілотні системи і піхоту в єдину систему. Така модель уже продемонструвала свою ефективність на півдні, де вдалося звільнити деякі території.
Нагадаємо, російські втрати за березень 2026 року вийшли на новий рівень — загалом було ліквідовано або важко поранено понад 35 тисяч окупантів. При цьому понад 90% втрат ЗС РФ завдано українськими дронами.
Також повідомлялося, що березень став вкрай невдалим місяцем на фронті для російської армії. Просувань було мало, а втрат, навпаки — багато, зокрема, за втратами автомобільної техніки поставлено абсолютний рекорд.