"Нужно быть настороже": РФ может захватить шведские острова в Балтийском море, — The Times

Швеция готовится к тому, что Россия может в любой момент испытать НАТО, оккупировав остров в Балтийском море.

Кремль может уже завтра начать небольшую атаку на море, заявил в комментарии The Times начальник Генерального штаба Вооруженных сил Швеции Михаэль Клаессон.

Ранее большинство публично обсуждаемых сценариев российского нападения на территорию НАТО сосредотачивались на захвате территорий вблизи восточного фланга, однако европейские стратеги все больше обеспокоены возможностью эскалации конфликта на море, особенно — в Балтийском море.

Журналисты отметили, что ВС РФ начали сопровождать коммерческие суда "теневого флота", а их военные корабли нацеливали свои системы вооружения на военные суда стран-членов НАТО.

"Я считаю важным подчеркнуть, что нам нужно быть настороже и сдерживать Россию от такого рода авантюр с помощью нашего присутствия в важных районах на севере и, конечно, в Балтийском море", — сказал Клаессон.

Шведские военные во время учений часто моделировали российские высадки на некоторых более крупных и стратегически важных островах моря, таких как шведский Готланд, датский Борнхольм или эстонские Хийюмаа и Сааремаа.

В сентябре шведские вооруженные силы и Шведское агентство гражданской обороны и устойчивости опубликовали отчет, в котором содержался сценарий, по которому Россия могла бы попытаться осуществить молниеносную десантную или воздушно-десантную оккупацию острова Готланд, используя "элемент неожиданности или обмана".

Однако Клаессон отметил, что существуют десятки тысяч других, менее известных островов, которые могут стать привлекательной целью.

"В Балтийском море насчитывается около 400 000 островов, так что России остается только выбрать. Я считаю, что поставить себе цель бросить вызов альянсу можно, разместив войска практически где угодно. Это не должна быть особо масштабная операция, а скорее демонстрация намерений, после чего можно подождать, чтобы увидеть, что может произойти на политическом уровне", — отметил Клаессон.

В отчете Шведской военной разведки и службы безопасности отмечается, что угроза со стороны России будет расти в ближайшие годы, а Кремль, вероятно, будет продолжать наращивать свои военные мощности вблизи Швеции.

В документе сделан вывод, что Россия уже сейчас может осуществить ограниченную атаку в непосредственном соседстве Швеции, если решит это сделать. Как указано в отчете, через пять лет Москва сможет "осуществить вооруженное нападение с целью захвата больших территорий и дальнейшего установления морского и воздушного господства".

Клаессон отметил, что завершение конфликта в Украине предоставит России возможность перегруппироваться и перераспределить ресурсы на восточном фланге НАТО для потенциальной военной операции.

"Я также не исключаю, что они будут готовиться к определенному виду военного противостояния с целью фактического восстановления определенной формы геополитического расширения, напоминающей бывшую Российскую империю, а может, даже Советский Союз", — пояснил Клаессон.

