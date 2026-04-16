"Потрібно бути насторожі": РФ може захопити шведські острови у Балтійському морі, — The Times

Швеція готується до того, що Росія може в будь-який момент випробувати НАТО, окупувавши острів у Балтійському морі.

Кремль може вже завтра розпочати невелику атаку на морі, заявив в коментарі The Times начальник Генерального штабу Збройних сил Швеції Міхаель Клаессон.

Раніше більшість публічно обговорюваних сценаріїв російського нападу на територію НАТО зосереджувалися на захопленні територій поблизу східного флангу, однак європейські стратеги дедалі більше стурбовані можливістю ескалації конфлікту на морі, особливо — в Балтійському морі.

Журналісти зазначили, що ЗС РФ почали супроводжувати комерційні судна "тіньового флоту", а їх військові кораблі націлювали свої системи озброєння на військові судна країн-членів НАТО.

"Я вважаю важливим підкреслити, що нам потрібно бути насторожі та стримувати Росію від такого роду авантюр за допомогою нашої присутності в важливих районах на півночі та, звісно, у Балтійському морі", — сказав Клаессон.

Шведські військові під час навчань часто моделювали російські висадки на деяких більших та стратегічно важливих островах моря, таких як шведський Готланд, данський Борнгольм або естонські Хійюмаа та Сааремаа.

У вересні шведські збройні сили та Шведське агентство цивільної оборони та стійкості опублікували звіт, у якому містився сценарій, за яким Росія могла б спробувати здійснити блискавичну десантну або повітряно-десантну окупацію острова Готланд, використовуючи "елемент несподіванки або обману".

Однак Клаессон зазначив, що існують десятки тисяч інших, менш відомих островів, які можуть стати привабливою ціллю.

"У Балтійському морі налічується близько 400 000 островів, тож Росії залишається лише вибрати. Я вважаю, що поставити собі за мету кинути виклик альянсу можна, розмістивши війська практично де завгодно. Це не має бути особливо масштабна операція, а скоріше демонстрація намірів, після чого можна почекати, щоб побачити, що може статися на політичному рівні", — зазначив Клаессон.

У звіті Шведської військової розвідки та служби безпеки наголошується, що загроза з боку Росії буде зростати в найближчі роки, а Кремль, ймовірно, продовжуватиме нарощувати свої військові потужності поблизу Швеції.

У документі зроблено висновок, що Росія вже зараз може здійснити обмежену атаку в безпосередньому сусідстві Швеції, якщо вирішить це зробити. Як зазначено у звіті, через п’ять років Москва зможе "здійснити збройний напад з метою захоплення великих територій і подальшого встановлення морського та повітряного панування".

Клаессон зазначив, що завершення конфлікту в Україні надасть Росії можливість перегрупуватися та перерозподілити ресурси на східному фланзі НАТО для потенційної військової операції.

"Я також не виключаю, що вони готуватимуться до певного виду військового протистояння з метою фактичного відновлення певної форми геополітичного розширення, що нагадує колишню Російську імперію, а може, навіть Радянський Союз", — пояснив Клаессон.

