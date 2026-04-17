Затронет ряд стран: США откладывают поставки оружия в Европу из-за войны в Иране, — Reuters

Война США в Иране продолжает истощать запасы оружия, из-за чего европейские союзники получили от США предупреждение о задержании поставок по договорам, заключенным ранее.

Ограничения коснутся нескольких европейских стран, в частности в Балтийском регионе и Скандинавии. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

Часть упомянутого оружия была приобретена европейскими странами в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS), но еще не была поставлена, отметили чиновники. Американские чиновники сообщили европейским коллегам в двусторонних сообщениях в последние дни, что эти поставки, вероятно, задержатся.

Эта новость лишь подчеркнула то, насколько конфликт на Ближнем Востоке исчерпывает возможности США и запасы некоторых критически важных видов вооружения. В Европе взамен жалуются, что эти задержания ставят их в затруднительное положение, а некоторые все чаще обращают внимание на системы вооружения европейского производства.

"Еще до войны с Ираном США уже исчерпали запасы оружия на миллиарды долларов, включая артиллерийские системы, боеприпасы и противотанковые ракеты, с момента вторжения России в Украину в 2022 году и начала военных операций Израиля в Газе в конце 2023 года", — пишет Reuters.

США потратили множество ракет-перехватчиков PAC-3 Patriot, сбивая иранские баллистические ракеты и беспилотники. На них в частности полагается Украина в противостоянии массированным ударам РФ.

Источники также упомянули, что названия некоторых пострадавших стран не будут разглашать публично. Дело в том, что некоторые из них граничат с Россией, из-за чего частота поставок вооружения может входить в конфиденциальную оборонную информацию.

Напомним, 15 апреля президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность из-за замедления поставок ракет Patriot.

Издание Business Insider 14 апреля сообщило, что Украина экономит перехватчики Patiot, применяя не более 1 ракеты в бою.