Применяют не более одной ракеты в бою: Украина экономит перехватчики Patriot, — СМИ

Украинская система противовоздушной обороны работает под постоянным давлением массированных атак и одновременно — в условиях ограниченных ресурсов. Именно это заставляет военных пересматривать подходы к использованию даже самых современных комплексов, в частности Patriot.

Как говорится в материале издания Business Insider, украинские военные, обслуживающие системы Patriot, все чаще вынуждены отходить от классических стандартов их применения. Если обычно для гарантированного уничтожения воздушной цели запускают сразу несколько ракет-перехватчиков, то в украинских реалиях все чаще приходится полагаться только на один точный пуск.

В частности, об этом в комментарии изданию рассказал командир одного из подразделений ПВО. По его словам, такое решение продиктовано не тактикой, а обстоятельствами — запасы ракет ограничены, а интенсивность российских обстрелов не уменьшается. Поэтому военные вынуждены действовать максимально осторожно и точно, рассчитывая на эффективность каждого запуска.

Фактически речь идет о другом подходе к ведению противовоздушной обороны. В стандартной практике несколько ракет — это гарантия результата и минимизация рисков. В украинских условиях риск приходится принимать, чтобы не исчерпать запасы слишком быстро.

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам нацбезопасности Егор Чернев подтверждает: дефицит перехватчиков остается серьезной проблемой. По его словам, украинские военные фактически работают в более "ручном" режиме, стараясь максимально эффективно использовать возможности систем и не тратить лишнего.

И все же системы Patriot остаются ключевым элементом защиты украинского неба. В то же время это и чрезвычайно дорогое вооружение: современные ракеты PAC-3 оцениваются примерно в 4 миллиона долларов за единицу. На фоне постоянных комбинированных атак — с ракетами и дронами — даже такие ресурсы быстро истощаются.

Украина регулярно обращается к партнерам с просьбой увеличить поставки ракет, однако они остаются дефицитными в мире. В то же время известно, что Германия готова профинансировать передачу нескольких сотен перехватчиков в рамках нового пакета помощи.

Более того, в материале отметили, что опыт Украины уже вызывает интерес у союзников. В США и странах НАТО внимательно анализируют, как украинские военные адаптируют тактику к условиям ограниченных ресурсов. В частности, речь идет не только о технических решениях, но и о способности эффективно действовать в условиях постоянного дефицита.

По словам Егора Чернева, сейчас страны НАТО не сталкиваются с подобными ограничениями, однако в случае масштабной войны ситуация может измениться — и тогда им также придется учиться экономить ресурсы.

Кроме того, во время пресс-конференции в норвежском Осло 14 апреля президент Владимир Зеленский предупредил о еще одной проблеме — возможном замедлении поставок ракет к системам Patriot. По его словам, это связано с ситуацией на Ближнем Востоке, которая влияет на глобальные поставки вооружений. Украина уже работает с партнерами в Европе и этом регионе, чтобы найти дополнительные источники поставок и не допустить ослабления противовоздушной обороны.

Напомним, что украинская компания Fire Point разрабатывает новую систему противовоздушной обороны, которую планируют создать до 2027 года как более дешевую альтернативу американскому комплексу Patriot.

Ранее Фокус писал, что, в США рассматривали вариант с тем, чтобы направить помощь, которая была предусмотрена Украине, на Ближний Восток. В частности, речь идет о ракетах к системам ПВО Patriot, которые были заказаны в рамках программы PURL по покрытию приоритетных требований Украины.