Застосовують не більше однієї ракети в бою: Україна економить перехоплювачі Patriot, — ЗМІ

Українська система протиповітряної оборони працює під постійним тиском масованих атак і водночас — в умовах обмежених ресурсів. Саме це змушує військових переглядати підходи до використання навіть найсучасніших комплексів, зокрема Patriot.

Як йдеться в матеріалі видання Business Insider, українські військові, які обслуговують системи Patriot, дедалі частіше змушені відходити від класичних стандартів їх застосування. Якщо зазвичай для гарантованого знищення повітряної цілі запускають одразу кілька ракет-перехоплювачів, то в українських реаліях усе частіше доводиться покладатися лише на один точний пуск.

Зокрема, про це в коментарі виданню розповів командир одного з підрозділів ППО. За його словами, таке рішення продиктоване не тактикою, а обставинами — запаси ракет обмежені, а інтенсивність російських обстрілів не зменшується. Тому військові змушені діяти максимально обережно й точно, розраховуючи на ефективність кожного запуску.

Фактично мова йде про інший підхід до ведення протиповітряної оборони. У стандартній практиці кілька ракет — це гарантія результату і мінімізація ризиків. В українських умовах ризик доводиться приймати, щоб не вичерпати запаси занадто швидко.

Заступник голови парламентського комітету з питань нацбезпеки Єгор Чернєв підтверджує: дефіцит перехоплювачів залишається серйозною проблемою. За його словами, українські військові фактично працюють у більш "ручному" режимі, намагаючись максимально ефективно використовувати можливості систем і не витрачати зайвого.

Та все ж системи Patriot залишаються ключовим елементом захисту українського неба. Водночас це і надзвичайно дороге озброєння: сучасні ракети PAC-3 оцінюються приблизно у 4 мільйони доларів за одиницю. На фоні постійних комбінованих атак — із ракетами та дронами — навіть такі ресурси швидко виснажуються.

Україна регулярно звертається до партнерів із проханням збільшити постачання ракет, однак вони залишаються дефіцитними у світі. Водночас відомо, що Німеччина готова профінансувати передачу кількох сотень перехоплювачів у межах нового пакета допомоги.

Ба більше.у матеріалі зауважили, що досвід України вже викликає інтерес у союзників. У США та країнах НАТО уважно аналізують, як українські військові адаптують тактику до умов обмежених ресурсів. Зокрема, мова йде не лише про технічні рішення, а й про здатність ефективно діяти в умовах постійного дефіциту.

За словами Єгора Чернєва, наразі країни НАТО не стикаються з подібними обмеженнями, однак у разі масштабної війни ситуація може змінитися — і тоді їм також доведеться вчитися економити ресурси.

Крім того, під час пресконференції в норвезькому Осло 14 квітня президент Володимир Зеленський попередив про ще одну проблему — можливе уповільнення постачання ракет до систем Patriot. За його словами, це пов’язано із ситуацією на Близькому Сході, яка впливає на глобальні поставки озброєнь. Україна вже працює з партнерами в Європі та цьому регіоні, щоб знайти додаткові джерела постачання і не допустити послаблення протиповітряної оборони.

Нагадаємо, що українська компанія Fire Point розробляє нову систему протиповітряної оборони, яку планують створити до 2027 року як дешевшу альтернативу американському комплексу Patriot.

Раніше Фокус писав, що, у США розглядали варіант з тим, аби спрямувати допомогу, яка була передбачена Україні, на Близький Схід. Зокрема, йдеться про ракети до систем ППО Patriot, які були замовлені в рамках програми PURL щодо покриття пріоритетних вимог України.