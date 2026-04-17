Торкнеться низки країн: США відкладають постачання зброї в Європу через війну в Ірані, — Reuters

Війна США в Ірані продовжує виснажувати запаси зброї, через що європейські союзники отримали від США попередження про затримання постачань за договорами, укладеними раніше.

Обмеження торкнуться кількох європейських країн, зокрема в Балтійському регіоні та Скандинавії. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела, обізнані з цим питанням.

Частина згаданої зброї була придбана європейськими країнами в рамках програми "Іноземні військові продажі" (FMS), але ще не була поставлена, зауважили посадовці. Американські чиновники повідомили європейським колегам у двосторонніх повідомленнях останніми днями, що ці постачання, ймовірно, затримаються.

Ця новина лише підкреслила те, наскільки конфлікт на Близькому Сході вичерпує можливості США і запаси деяких критично важливих видів озброєння. У Європі натомість скаржаться, що ці затримання ставлять їх у скрутне становище, а дехто все частіше звертає увагу на системи озброєння європейського виробництва.

"Ще до війни з Іраном США вже вичерпали запаси зброї на мільярди доларів, включаючи артилерійські системи, боєприпаси та протитанкові ракети, з моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році та початку військових операцій Ізраїлю в Газі наприкінці 2023 року", — пише Reuters.

США витратили безліч ракет-перехоплювачів PAC-3 Patriot, збиваючи іранські балістичні ракети та безпілотники. На них зокрема покладається Україна у протистоянні масованим ударам РФ.

Джерела також згадали, що назви деяких постраждалих країн не будуть розголошувати публічно. Річ у тому, що деякі із них межують з Росією, через що частота постачань озброєння може входити до конфіденційної оборонної інформації.

Нагадаємо, 15 квітня президент України Володимир Зеленський висловив занепокоєння через уповільнення постачань ракет Patriot.

Видання Business Insider 14 квітня повідомило, що Україна економить перехоплювачі Patiot, застосовуючи не більше 1 ракети у бою.