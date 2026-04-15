"Я боюся": Зеленський занепокоївся уповільненням поставок ракет до Patriot в Україну (відео)

Сполучені Штати Америки можуть повільно передавати Україні ракети до систем протиповітряної оборони Patriot навіть попри те, що вони куплені за європейські гроші.

Основною причиною таких затримок є ситуація на Близькому Сході, повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Я боюся, що вони (амеркианці, — ред.) можуть повільно передавати нам ці ракети, навіть за європейські гроші", — сказав Зеленський.

Президент України наголосив, що Київ вже працює з партнерами, зокрема країнами Близького Сходу та Європи, щоб знайти альтернативні джерела постачання ракет та посилити захист українського неба.

Нагадаємо, 14 квітня видання Business Insider оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Україна економить перехоплювачі Patriot.

5 квітня Зеленський вже заявляв, що Україна побоюється дефіциту ракет для Patriot.