"Я боюсь": Зеленский обеспокоился замедлением поставок ракет к Patriot в Украину (видео)

Соединенные Штаты Америки могут медленно передавать Украине ракеты к системам противовоздушной обороны Patriot даже несмотря на то, что они куплены за европейские деньги.

Основной причиной таких задержек является ситуация на Ближнем Востоке, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

"Я боюсь, что они (амеркианцы, — ред.) могут медленно передавать нам эти ракеты, даже за европейские деньги", — сказал Зеленский.

Президент Украины подчеркнул, что Киев уже работает с партнерами, в частности странами Ближнего Востока и Европы, чтобы найти альтернативные источники поставок ракет и усилить защиту украинского неба.

Напомним, 14 апреля издание Business Insider обнародовало материал, в котором говорится о том, что Украина экономит перехватчики Patriot.

5 апреля Зеленский уже заявлял, что Украина опасается дефицита ракет для Patriot.