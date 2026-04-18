Пропагандисты РФ набросились на главу МИД по поводу переговоров: Сибига им ответил (видео)

Глава МИД Андрей Сибига заявил о готовности президента Владимира Зеленского встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным. В то же время он иронично спросил пропагандистов РФ о нежелании руководителя России идти на переговоры.

Такой была реакция украинского дипломата на вопросы российских пропагандистов во время визита Андрея Сибиги в Анталию в рамках дипломатического форума. Видео с ответом главы МИД опубликовало издание "РБК-Украина".

Украинская делегация пыталась попасть на дипломатический раут, когда их окружили российские пропагандисты. Они начали активно выкрикивать и спрашивать у главы МИД о вероятных переговорах между Киевом и Москвой.

"Зеленский готов встретиться с Путиным. Вопрос — почему он прячется?" — ответил Сибига российским пропагандистам.

Впоследствии украинский дипломат отправился на запланированные встречи в рамках Анатолийского дипломатического форума. На своей странице в X дипломат сообщил о ряде удачных встреч с представителями Великобритании, Литвы и Швейцарии.

Ранее Фокус сообщал о возможных компромиссах между Киевом и Москвой в рамках возможных переговоров. Президент Зеленский в то же время добавил, что украинцы не доверяют России, особенно в вопросах, касающихся компромиссов.

Впоследствии стало известно, как война в Иране тормозит переговоры Украины и РФ. Президент Украины отметил, что из-за войны американская команда пока не выезжает за границу из соображений безопасности.