Пропагандисти РФ накинулися на главу МЗС щодо перемовин: Сибіга їм відповів (відео)

Очільник МЗС Андрій Сибіга заявив про готовність президента Володимира Зеленського зустрітися з очільником Кремля Володимиром Путіним. Водночас він іронічно запитав пропагандистів РФ про небажання керівника Росії йти на переговори.

Такою була реакція українського дипломата на запитання російських пропагандистів під час візиту Сибіги до Анталії в рамках дипломатичного форуму. Відео з відповіддю глави МЗС опубліковало видання "РБК-Україна".

Українська делегація намагалася потрапити на дипломатичний раут, коли їх оточили російські пропагандисти. Вони почали активно викрикувати та питати в очільника МЗС про ймовірні перемовини між Києвом та Москвою.

"Зеленський готовий зустрітися з Путіним. Питання — чому він ховається?" — відповів Сибіга російським пропагандистам.

Згодом український дипломат відправився на заплановані зустрічі в рамках Анатолійського дипломатичного форуму. На своїй сторінці в X дипломат повідомив про низку вдалих зустрічей з представниками Великої Британії, Литви та Швейцарії.

Раніше Фокус повідомляв про можливі компроміси між Києвом та Москвою у рамках можливих переговорів. Президент Зеленський водночас додав, що українці не довіряють Росії, особливо в питаннях, що стосуються компромісів.

Згодом стало відомо, як війна в Ірані гальмує переговори України та РФ. Президент України зазначив, що через війну американська команда наразі не виїжджає за кордон з міркувань безпеки.