"Совокупность факторов": экс-глава МИД Кулеба объяснил, почему считает угрозу со стороны Беларуси реальной

Целый ряд признаков указывает на то, что с севера для Украины может формироваться новый уровень угрозы. Беларусь готовится под наблюдением своих российских "кураторов".

В то же время признаков того, что наступление может произойти в ближайшее время, пока нет. Такое мнение высказал бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в видеоролике, обнародованном на YouTube-канале.

В Беларуси происходит военная подготовка

По словам Кулебы, комплекс вещей сейчас указывает на возможное формирование нового уровня угрозы со стороны Беларуси. Прежде всего — то, что с началом 2026 года в стране начались военные приготовления, "непрерывная боевая подготовка подразделений белорусской армии".

Эта подготовка происходит под наблюдением россиян. И хотя сам факт пребывания страны в состоянии боевой готовности не является прямой угрозой, однако в совокупности факторов эта роль возрастает.

Відео дня

Акцент на мобилизации

Второй фактор, который назвал экс-глава МИД, это поднятие темы мобилизационной готовности всей страны, а не только военных и резервистов.

"И прозвучала такая новость сначала со ссылкой на российские СМИ о том, что подписан указ Лукашенко о призыве офицеров-резервистов. Это лишь один из элементов этой мобилизационной подготовки", — пояснил Кулеба.

По его словам, хотя здесь нет ничего чрезвычайного и Беларусь это делает не впервые, однако нужно обязательно комплексно оценивать ситуацию и учитывать этот нюанс.

Действия Лукашенко

Белорусский диктатор Александр Лукашенко сейчас активно демонстрирует подготовку страны к возможным действиям. И хотя показательная езда политика по различным локациям и громкие заявления к генералам ничего не значат, командно-военные маневры значительного масштаба указывают совсем о другом уровне.

"Но командно-военные маневры большого масштаба — это уже не просто подготовка боеспособности. Это уже отработка взаимодействия на уровне штабов и подразделений", — пояснил экс-глава МИД.

Беларусь наращивает противовоздушную оборону

Следующий фактор — наращивание сил ПВО. Это указывает на то, что страна готовится к возможным "прилетам" в ее воздушное пространство.

"Что туда может прилетать? Ну ясно, дальнобойные дроны и ракеты. Для этого нужны системы ПВО", — отметил Кулеба

Россия, утверждает чиновник, помогает Беларуси сформировать воздушную оборону. Для этого она усиливает союзников системами ПВО.

Говоря о взаимодействии РФ и Беларуси, Кулеба также добавил, что сейчас стало более заметным взаимодействие и между армиями стран.

"Сейчас не на уровне подразделений, а на уровне как раз этой координации, согласования планов", — пояснил бывший глава МИД.

Именно эти факторы, по мнению Кулебы, могут указывать на потенциальные угрозы, как и публичное заявление Лукашенко о подготовке страны к войне.

"Когда ты смотришь на эти пять факторов отдельно друг от друга, то, вроде бы ничего супер угрожающего. Когда ты их складываешь в единство, то уже это выглядит как подготовка", — подытожил он.

Несмотря на это, Лукашенко, как считает Кулеба, хорошо осознает уровень угрозы от возможного вторжения в Украину, и тот факт, что украинцы будут защищаться.

"Поэтому я не вижу, что прямо вот-вот началось наступление, но, по моему мнению, то, что происходит, является четкими приготовлениями к военной эскалации", — подчеркнул чиновник.

