Израильский военный разбил статую Иисуса Христа в Ливане: в Иерусалиме извиняются

Премьер Израиля Нетаньяху уже пообещал, что этого военного ожидают "строгие дисциплинарные меры".

Израильский солдат разбил молотом статую Иисуса Христа на юге Ливана. Соответствующую фотографию в сети Х опубликовал палестинский журналист Юнис Тирави. После того как выяснилось, что фото действительно настоящее, израильская сторона осудила действия своего военного.

По информации Reuters, инцидент произошел в Дебели на юге Ливана. В селе, где проживают христиане.

Крест был частью небольшой святыни в саду семьи, которая жила на краю деревни, сказал Фади Фальфель, священник из Дебеля.

"Один из израильских солдат сломал крест и сделал эту ужасную вещь, это надругательство над нашими святыми символами", — сказал он.

Реакция Израиля на действия военного

В ЦАХАЛ подтвердили факт случившегося, отметив, что это действительно сделал израильский военный. Начато расследование. Также в израильской армии отметили, что работают над оказанием помощи местному сообществу в восстановлении статуи.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что действия солдата противоречат еврейским ценностям толерантности, и что он будет наказан.

"Вчера, как и подавляющее большинство израильтян, я был потрясен и расстроен, узнав, что солдат ЦАХАЛ повредил католическую религиозную икону на юге Ливана. примут соответствующие строгие дисциплинарные меры против правонарушителя. Израиль — единственное место на Ближнем Востоке, которое соблюдает свободу вероисповедания для всех. Мы выражаем сожаление по поводу этого инцидента и любого оскорбления, причиненного верующим в Ливане и по всему миру", — написал он.

Ситуация на Ближнем Востоке: что известно

Напомним, что 16 апреля президент США Дональд Трамп заявил о перемирии между Израилем и Ливаном на 10 дней. Оно должно стать первым шагом к достижению долговременного мира между странами. Дональд Трамп в Truth Social заявил, что провел переговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По его словам, стороны договорились начать 10-дневное перемирие, которое должно стать шагом к достижению мира между государствами.

А 18 апреля, президент США Дональд Трамп созвал заседание в оперативном штабе Белого дома, поскольку кризис на Ближнем Востоке начал обостряться. Трамп был вынужден созвать заседание из-за обострения ситуации вокруг Ормузского пролива, а также напряженных переговоров, продолжающихся с Ираном.