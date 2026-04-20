Ізраїльський військовий розбив статую Ісуса Христа у Лівані: у Єрусалимі вибачаються

Прем'єр Ізраїлю Нетаньяху вже пообіцяв, що на цього військового очікують "суворі дисциплінарні заходи".

Ізраїльський солдат розбив молотом статую Ісуса Христа на півдні Лівану. Відповідну світлину у мережі Х опублікував палестинський журналіст Юніс Тіраві. Після того як з'ясувалося, що фото дійсно справжнє, ізраїльська сторона засудила дії свого військового.

Військовий Ізраїлю розбив статую Ісуса Христа у Лівані

За інформацією Reuters, інцидент стався у Дебелі на півдні Лівану. У селі, де проживають християни.

Хрест був частиною невеликої святині в саду родини, яка жила на краю села, сказав Фаді Фальфель, священник з Дебеля.

"Один з ізраїльських солдатів зламав хрест і зробив цю жахливу річ, це наругу над нашими святими символами", — сказав він.

Реакція Ізраїлю на дії військового

У ЦАХАЛ підтвердили факт того, що сталося, зазначивши, що це справді зробив ізраїльський військовий. Розпочато розслідування. Також в ізраїльській армії наголосили, що працюють над наданням допомоги місцевій спільноті у відновленні статуї.

Також прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що дії солдата суперечать єврейським цінностям толерантності, і що він буде покараний.

"Вчора, як і переважна більшість ізраїльтян, я був вражений і засмучений, дізнавшись, що солдат ЦАХАЛ пошкодив католицьку релігійну ікону на півдні Лівану. вживуть відповідних суворих дисциплінарних заходів проти правопорушника. Ізраїль — єдине місце на Близькому Сході, яке дотримується свободи віросповідання для всіх. Ми висловлюємо жаль з приводу цього інциденту та будь-якої образи, заподіяної вірянам у Лівані та по всьому світу", — написав він.

Ситуація на Близькому Сході: що відомо

Нагадаємо, що 16 квітня президент США Дональд Трамп заявив про перемир'я між Ізраїлем і Ліваном на 10 днів. Воно має стати першим кроком до досягнення довготривалого миру між країнами. Дональд Трамп у Truth Social заявив, що провів переговори з президентом Лівану Джозефом Ауном та прем’єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу. За його словами, сторони домовилися розпочати 10-денне перемир’я, яке має стати кроком до досягнення миру між державами.

А 18 квітня, президент США Дональд Трамп скликав засідання в оперативному штабі Білого дому, оскільки криза на Близькому Сході почала загострюватися. Трамп був змушений скликати засідання через загострення ситуації довкола Ормузької протоки, а також напружених переговорів, що тривають з Іраном.