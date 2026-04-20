Перемещение техники или подтягивание войск к границе: есть ли угроза из Беларуси, — ГПСУ

С 2022 года Беларусь держит на отдельных направлениях свои подразделения якобы для безопасности страны, сообщают украинские пограничники.

Следовательно, на территории Беларуси не фиксируют ни перемещения техники, ни стягивания армии к границе с Украиной. Такое заявление сделал представитель Госпогранслужбы полковник Андрей Демченко, сообщает"Укринформ".

По его словам, дополнительных войск к украинской границе Беларусь не подтягивает. Зато Минск проводит ротацию и перемещение своих сил, которые стоят еще недалеко от украинской границы еще с 2022 года.

"Еще с 2022 года Беларусь держит на отдельных направлениях свои подразделения, тогда они заявили, что это с целью усиления своей безопасности, потому что ожидают каких-то действий со стороны Украины, хотя Украина никогда не угрожала Беларуси и не планирует осуществлять такие действия. Поэтому есть те подразделения, которые Беларусь и до этого держала в направлении нашей границы. Они ротируются, меняются, осуществляются их перемещения, но наращивание даже этих подразделений не происходит", — сообщил он.

Демченко сообщил, что перемещение техники не происходит в непосредственной близости к границе.

"Информационно нагнетая, в свое время они (Беларусь — ред.) заявляли о создании Южного оперативного командования как раз в направлении границы с Украиной. В рамках этого могут и обустраиваться позиции, полигоны и подъездные пути", — рассказал представитель ГПСУ.

Также он заверил, что подразделения разведки, Министерства обороны и Государственной пограничной службы внимательно следят за тем, что происходит на территории Беларуси.

"По состоянию на сейчас Россия не держит на территории Беларуси крупных сил, в том числе пехотных подразделений, которые бы могли осуществить повторное вторжение с территории Беларуси", — заявил пограничник.

Кроме этого, представитель пограничной службы отметил, что не стоит исключать каких-то провокационных действий, в частности с целью оттягивания наших сил на это направление с более важных.

По его словам, со стороны Украины продолжается наращивание инженерных укреплений непосредственно по линии границы с Беларусью. В частности, наращиваются фортификации на Волыни, Ровенщине, Житомирщине, Киевщине, Черниговщине.

Наступление из Беларуси: что известно

Ранее стало известно, что в приграничье Беларуси происходит развитие дорог к территории Украины и налаживание артиллерийских позиций, заявлял Владимир Зеленский. Военная инфраструктура готовится почти на границе с Житомирской, Киевской и Черниговской областями.

20 апреля самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко предупредил соседние с Беларусью страны о том, что готов использовать все оружие, в том числе и ядерное, если эти государства нападут на его страну. В частности, он решил угрожать и Украине после заявлений президента Украины Владимира Зеленского об участии Беларуси в войне с Украиной.