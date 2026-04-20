Переміщення техніки чи підтягнення військ до кордону: чи є загроза з Білорусі, — ДПСУ

З 2022 року Білорусь тримає на окремих напрямках свої підрозділи нібито для безпеки країни, повідомляють українські прикордонники.

Відтак, на території Білорусі не фіксують ані переміщення техніки, ані стягнення армія до кордону з Україною. Таку заяву зробив речник Держприкордонслужби полковник Андрій Демченко, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, додаткових військ до українського кордону Білорусь не підтягує. Натомість Мінськ проводить ротацію та переміщення своїх сил, які стоять ще недалеко від українського кордону ще з 2022 року.

"Ще з 2022 року Білорусь тримає на окремих напрямках свої підрозділи, тоді вони заявили, що це з метою посилення своєї безпеки, бо очікують якихось дій з боку України, хоча Україна ніколи не загрожувала Білорусі і не планує здійснювати такі дії. Тому є ті підрозділи, які Білорусь і до цього тримала у напрямку нашого кордону. Вони ротуються, міняються, здійснюються їхні переміщення, але нарощування навіть цих підрозділів не відбувається", — повідомив він.

Демченко повідомив, що переміщення техніки не відбувається у безпосередній близькості до кордону.

"Інформаційно нагнітаючи, свого часу вони (Білорусь — ред.) заявляли про створення Південного оперативного командування якраз у напрямку кордону з Україною. В межах цього можуть і облаштовуватися позиції, полігони і під'їзні шляхи", — розповів речник ДПСУ.

Також він запевнив, що підрозділи розвідки, Міністерства оборони і Державної прикордонної служби уважно стежать за тим, що відбувається на території Білорусі.

"Станом на зараз Росія не тримає на території Білорусі великих сил, в тому числі піхотних підрозділів, які б могли здійснити повторне вторгнення з території Білорусі", – заявив прикордонник.

Окрім цього, речник прикордонної служби наголосив, що не варто виключати якихось провокативних дій, зокрема з метою відтягування наших сил на цей напрямок з більш важливих.

За його словами, з боку України триває нарощування інженерних укріплень безпосередньо по лінії кордону з Білоруссю. Зокрема, нарощуються фортифікації на Волині, Рівненщині, Житомирщині, Київщині, Чернігівщині.

Наступ з Білорусі: що відомо

Раніше стало відомо, що у прикордонні Білорусі відбувається розбудова доріг до території України та налагодження артилерійських позицій, заявляв Володимир Зеленський. Військова інфраструктура готується майже на кордоні з Житомирською, Київською та Чернігівською областями.

20 квітня самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко попередив сусідні із Білоруссю країни про те, що готовий використати всю зброю, зокрема і ядерну, якщо ці держави нападуть на його країну. Зокрема, він вирішив погрожувати і Україні після заяв президента України Володимира Зеленського про участь Білорусі у війні з Україною.