В ВСУ показали экзосклеты "Гюрза-1" в боевых условиях: несут 70 кг на десятки километров (видео)

Бойцы Вооруженных сил Украины могут использовать экзоскелет "Гюрза-1" для переноски снаряжения весом до 70 кг, например, коробок с боекомплектом, рассказали медиа. Снаряжение надевается за секунды и освобождает руки для оружия и ведения огня, показало видео испытаний. Как новая разработка облегчит работу пехоты ВСУ и зачем экзоскелеты армии, в которой много бойцов старшего возраста?

Внутри экзоскелета для ВСУ — жесткие композитные конструкции, которые перераспределяют вес боевого снаряжения со спины на таз, говорится в статье портала Defense Express. Разработчики показали видео с кадрами испытаний, на котором боец цепляет две коробки с патронами на специальные ремни, а затем бежит по сложной местности и стреляет по условному противнику. Снаряжение весит около двух килограмм и является пассивной конструкцией, которая не требует зарядки, пояснила компания-производитель Military Trade. Ко всему, бойцы могут испытать экзоскелет и отправить замечания производителю: при необходимости, изделие модернизируют и улучшат.

Відео дня

В статье отмечается, что речь идет о пассивном экзоскелете, который снимает нагрузку со спины и позвоночника бойца и также уменьшает вероятность травмы. Кроме боевых задач, "Гюрза-1" пригодится для логистов, ремонтников, техников, когда нужно выполнять различные транспортные и технические задачи. Экс-заместитель бригады "Буревій" НГУ Назар Ясинский, который сегодня представляет Military Trade, заверил, что экзоскелет действительно поможет для логистики в боевых условиях. Также он уточнил, что бойцы должны иметь хорошую физическую форму, но в армии находятся военные, которые по возрасту и здоровью не соответствуют "жестким требованиям войны": в таких случаях снаряжение поможет выдерживать "колоссальную нагрузку".

Экзоскелеты ВСУ — как выглядит "Гюрза-1" Фото: Defense Express

Какие характеристики экзоскелета "Гюрза-1":

пассивная механическая конструкция, для которой не нужны аккумуляторы и зарядка;

время работы — длительное. В статье объясняется, что электрический экзоскелет имеет запас работы 5 ч, а в изделии с механикой такого ограничения нет;

время одевания-снимания — в течение двух минут. По сравнению с электрическим снаряжением, изделие не сковывает движений и не мешает оказывать помощь при ранениях;

вес — менее 2 кг;

комплект выполнен из камуфляжных материалов и состоит из трех основных частей — это спинная опорная пластина, поясной узел, бедренные и коленные опоры с фиксирующими ремнями. Ко всему, специальная система ремней дает возможность подогнать экзоскелет к комплекции любого бойца;

использование — для переноски БК, еды, воды, снаряжения, переноски снарядов и мин, переноски раненого;

особенности — комплект "Муравей-1" может использоваться тыловыми частями, а "Гюрза-1" интегрируется в плитоноску и бронежилет.

На портале Defense Expess также уточнили, что экзоскелет "Гюрза-1" еще проходит испытания и конструкция может измениться в зависимости от результатов работы в боевых условиях. На фото, предоставленных производителем, видим бойцов ВСУ, которые могут перенести за один раз 48 снарядов или две коробки, заполненные патронами.

Экзоскелеты ВСУ — боец в "Гюрзе-1" с коробкой для снарядов Фото: Defense Express

Экзоскелеты ВСУ — боец в "Гюрзе-1" с двумя коробками для патронов Фото: Defense Express

Экзоскелеты ВСУ — детали

Отметим, Фокус писал об использовании экзоскелетов в ВСУ. Новое снаряжение и новые технологии в ВСУ показали бойцы 7 корпуса ДШВ. На видео — снаряжение с аккумулятором, которое помогало артиллеристам носить снаряды для САУ CAESAR. Указывается, что экзоскелет имеет 10 режимов работы, использует ИИ, дает возможность двигаться на скорости 20 км/ч с запасом хода на 17 км, уменьшает нагрузку на 30%. Выяснилось, что при надевании этого снаряжения артиллеристы ощущают 45-килограммовый снаряд как 30-килограммовый.

