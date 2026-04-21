У ЗСУ показали екзосклети "Гюрза-1" у бойових умовах: несуть 70 кг на десятки кілометрів (відео)

Бійці Збройних сил України можуть використовувати екзоскелет "Гюрза-1" для перенесення спорядження вагою до 70 кг, наприклад, коробок з боєкомплектом, розповіли медіа. Спорядження вдягається за секунди та звільняє руки для зброї та ведення вогню, показало відео випробувань. Як нова розробка полегшить роботу піхоти ЗСУ та навіщо екзоскелети армії, у якій багато бійців старшого віку?

Всередині екзоскелета для ЗСУ — жорсткі композитні конструкції, які перерозподіляють вагу бойового спорядження зі спини на таз, ідеться у статті порталу Defense Express. Розробники показали відео з кадрами випробувань, на якому боєць чіпляє дві коробки з патронами на спеціальні ремені, а потім біжить складною місцевістю та стріляє по умовному противнику. Спорядження важить близько двох кілограм та являється пасивною конструкцією, якій не потрібне заряджання, пояснила компанія-виробник Military Trade. До всього, бійці можуть випробувати екзоскелет та відправити зауваження виробнику: за потреби, виріб модернізують та покращать.

У статті наголошується, що ідеться про пасивний екзоскелет, який знімає навантаження зі спини та хребта бійця і також зменшує ймовірність травми. Крім бойових задач, "Гюрза-1" стане у нагоді для логістиків, ремонтників, техніків, коли потрібно виконувати різні транспортні та технічні завдання. Ексзаступник бригади "Буревій" НГУ Назар Ясінський, який на сьогодні представляє Military Trade, запевнив, що екзоскелет справді допоможе для логістики у бойових умовах. Також він уточнив, що бійці повинні мати гарну фізичну форму, але в армії перебувають військові, які за здоров'ям та віком не відповідають "жорстким вимогам війни": у таких випадках спорядження допоможе витримувати "колосальне навантаження".

Екзоскелети ЗСУ — як виглядає "Гюрза-1" Фото: Defense Express

Які характеристики екзоскелета "Гюрза-1":

пасивна механічна конструкція, для якої не потрібні акумулятори та заряджання;

час роботи — тривалий. У статті пояснюється, що електричний екзоскелет має запас роботи 5 год, а у виробі з механікою такого обмеження немає;

час одягання-знімання — протягом двох хвилин. Порівняно з електричним спорядженням, виріб не сковує рухів і не заважає надавати допомогу при пораненнях;

вага — менш як 2 кг;

комплект виконаний з камуфлюльваних матеріалів та складається з трьох основних частин — це спинна опорна пластина, поясний вузол, стегнові та колінні опори з фіксувальними ременями. До всього, спеціальна система ременів дає можливість підігнати екзоскелет до комплекції будь-якого бійця;

використання — для перенесення БК, їжі, води, спорядження, перенесення снарядів та мін, перенесення пораненого;

особливості — комплект "Мураха-1" може використовуватись тиловими частинами, "Гюрза-1" інтегрується у плитоноску та бронежилет.

На порталі Defense Expess також уточнили, що екзоскелет "Гюрза-1" ще проходить випробування і конструкція може змінитись залежно від результатів роботи у бойових умовах. На фото, наданих виробником, бачимо бійців ЗСУ, які можуть перенести за один раз 48 снарядів або дві коробки, заповнені патронами.

Екзоскелети ЗСУ — боєць в "Гюрзі-1" з коробкою для снарядів Фото: Defense Express

Екзоскелети ЗСУ — боєць в "Гюрзі-1" з двома коробками для патронів Фото: Defense Express

Зазначимо, Фокус писав про використання екзоскелетів у ЗСУ. Нове спорядження та нові технології у ЗСУ показали бійці 7 корпусу ДШВ. На відео — спорядження з акумулятором, яке допомагало артилеристам носити снаряди для САУ CAESAR. Вказується, що екзоскелет має 10 режимів роботи, використовує ШІ, дає можливість рухатись на швидкості 20 км/год з запасом ходу на 17 км, зменшує навантаження на 30%. З'ясувалось, що при вдяганні цього спорядження артилеристи відчувають 45-кілограмовий снаряд як 30-кілограмовий.

