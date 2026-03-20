7 корпус ДШВ вперше використав екзоскелети в бойових умовах: фантастичні кадри (відео)

Артилеристи 7 корпусу Десантно-штурмових військ України вперше випробували екзоскелети у бойових умовах. На відео з фронту — бійці, які завдяки підсиленню можуть легко підіймати вантажі, які доти здавались фантастичними. Як новітні технології змінили щоденну роботу десантників?

Артилеристи зі 147 окремої артилерійської бригади щодня носять снаряди по 50 кг, а екзоскелети зменшують їхнє фізичне навантаження до 30%, ідеться у дописі 7 корпусу ДШВ у Telegram-каналі. Крім того, під час випробувань у бойових умовах бійці змогли йти зі швидкістю 20 км/год та здолали до 17 км без додаткової втоми.

Зазначимо, Фокус писав про можливість використанні екзоскелетів у бойових умовах. Новітні пристосування помітили на солдатах Китаю: це були металеві пластини, прикріплені на спині та кінцівках.

