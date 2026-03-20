7 корпус ДШВ впервые использовал экзоскелеты в боевых условиях: фантастические кадры (видео)

Артиллеристы 7 корпуса Десантно-штурмовых войск Украины впервые испытали экзоскелеты в боевых условиях. На видео с фронта — бойцы, которые благодаря усилению могут легко поднимать грузы, которые до тех пор казались фантастическими. Как новейшие технологии изменили ежедневную работу десантников?

Артиллеристы из 147 отдельной артиллерийской бригады ежедневно носят снаряды по 50 кг, а экзоскелеты уменьшают их физическую нагрузку до 30%, говорится в заметке 7 корпуса ДШВ в Telegram-канале. Кроме того, во время испытаний в боевых условиях бойцы смогли идти со скоростью 20 км/ч и одолели до 17 км без дополнительной усталости.

Отметим, Фокус писал о возможности использования экзоскелетов в боевых условиях. Новейшие приспособления заметили на солдатах Китая: это были металлические пластины, прикрепленные на спине и конечностях.

