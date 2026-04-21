Россияне сбросили трехтонную бомбу на Константиновку: от ФАБ-3000 "колыхнуло весь город" (видео)

Вооруженные силы Российской Федерации запустили трехтонную фугасную авиабомбу (ФАБ-3000) на жилые кварталы Константиновки Донецкой области, написали бойцы подразделения аэроразведки "Феникс" Сил обороны Украины. На видео с моментом попадания — черное грибовидное облако, а вокруг — руины многоквартирных домов: обломки без окон и людей. Что происходит в Константиновке, частично расположенной в серой зоне на линии фронта?

Константиновка страдает от ударов авиабомб, артиллерии, РСЗО, КАБов и ФАБов ВС РФ, говорится в заметке бойцов СОУ в Telegram-канале. Отмечается, что после одного из попаданий ФАБ-3000 почувствовали, как встряхнуло весь населенный пункт. Военные объяснили, что россияне стирают с лица земли очередной украинский город, и бойцы Сил обороны пытаются зафиксировать очередные преступления РФ.

Видео с кадрами удара по Константиновке появилось в сети днем 20 апреля. Разведывательный дрон "Феникса" показал руины населенного пункта, который уже более года пытаются оккупировать ВС РФ. В кадр попали бывшие жилые кварталы из десятков пяти- и девятиэтажных домов: все — на разных стадиях разрушения. На некоторых домах нет крыш, верхних этажей, фрагментов подъездов, некоторые — сохранили стены, но потеряли окна и балконы.

"Одновременно несколько мощных ударов, которые буквально всколыхнули весь город. Мы фиксируем военные преступления для того, чтобы враг в будущем не избежал наказания", — говорится в заметке подразделения беспилотных систем "Феникс".

Бомба ФАБ-3000 — детали ударов на Донбассе

Константиновка расположена в южной части Славянско-Краматорской агломерации Донецкой области, которую пытаются оккупировать ВС РФ. На карте аналитиков проекта DeepState показано, что россияне идут на населенный пункт несколькими языками с запада, юга, запада и северо-запада. Ближайшее расстояние до красной зоны, оккупированной РФ, — около 1 км (со стороны села Бересток на трассе Н20). Между тем ФАБ-3000 запускаются с российских самолетов Су-34: стартуют на высоте 10-12 км и на расстоянии 35-50 км от цели, вне зоны досягаемости украинской ПВО. Утром 21 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что на Константиновском направлении насчитали 19 штурмов ВС РФ: это третье место по активности россиян после Покровска (30) и Гуляйполя (22). Командование также заявило, что за прошедшие сутки россияне нанесли 78 авиаударов по всей линии фронта, сбросив 239 авиабомб.

Бомба ФАБ-3000 — ситуация в Константиновке Донецкой области, 21 апреля, DeepState Фото: DeepState

Отметим, 17 апреля в сети появилось видео с последствиями ударов пяти авиабомб РФ по Славянску. Согласно сообщению местных властей, получили повреждения более 40 домов: среди них — учебное заведение, административное здание, исторический памятник.

Напоминаем, 20 апреля появился материал медиа Forbes, в котором говорилось о тактике наступления РФ: как чередуют артиллерийские и авиаудары со штурмами пехоты.