Росіяни скинули тритонну бомбу на Костянтинівку: від ФАБ-3000 "сколихнуло все місто" (відео)

Збройні сили Російської Федерації запустили тритонну фугасну авіабомбу (ФАБ-3000) на житлові квартали Костянтинівки Донецької області, написали бійці підрозділу аеророзвідки "Фенікс" Сил оборони України. На відео з моментом влучання — чорна грибоподібна хмара, а навколо — руїни багатоквартирних будинків: уламки без вікон та людей. Що відбувається у Костянтинівці, частково розташованій у сірій зоні на лінії фронту?

Костянтинівка потерпає від ударів авіабомб, артилерії, РСЗВ, КАБів та ФАБів ЗС РФ, ідеться у дописі бійців СОУ у Telegram-каналі. Зауважується, що після одного з влучань ФАБ-3000 відчули, як струснуло весь населений пункт. Військові пояснили, що росіяни стирають з лиця землі чергове українське місто, і бійці Сил оборони намагаються зафіксувати чергові злочини РФ.

Відео з кадрами удару по Костянтинівці з'явилось у мережі вдень 20 квітня. Розвідувальний дрон "Фенікса" показав руїни населеного пункту, який вже понад рік намагаються окупувати ЗС РФ. У кадр потрапили колишні житлові квартали з десятків п'яти- та дев'ятиповерхових будинків: усі — на різних стадіях руйнування. На деяких будинках немає дахів, верхніх поверхів, фрагментів під'їздів, деякі — зберегли стіни, але втратили вікна та балкони.

"Одночасно кілька потужних ударів, які буквально сколихнули все місто. Ми фіксуємо воєнні злочини для того, щоб ворог в майбутньому не уник покарання", — ідеться у дописі підрозділу безпілотних систем "Фенікс".

Бомба ФАБ-3000 — деталі ударів на Донбасі

Костянтинівка розташована у південній частині Слов'янсько-Краматорської агломерації Донецької області, яку намагаються окупувати ЗС РФ. На карті аналітиків проєкту DeepState показано, що росіяни сунуть на населений пункт кількома язиками з заходу, півдня, заходу та північного заходу. Найближча відстань до червоної зони, окупованої РФ, — близько 1 км (з боку села Бересток на трасі Н20). Тим часом ФАБ-3000 запускаються з російських літаків Су-34: стартують на висоті 10-12 км та на відстані 35-50 км від цілі, поза зоною досяжності української ППО. Зранку 21 квітня Генштаб ЗСУ повідомив, що на Костянтинівському напрямку нарахували 19 штурмів ЗС РФ: це третє місце за активністю росіян після Покровська (30) та Гуляйполя (22). Командування також заявило, що протягом минулої доби росіяни завдали 78 авіаударів по усій лінії фронту, скинувши 239 авіабомб.

Бомба ФАБ-3000 — ситуація у Костянтинівці Донецької області, 21 квітня, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, 17 квітня у мережі з'явилось відео з наслідками ударів п'яти авіабомб РФ по Слов'янську. Згідно з повідомленням місцевої влади, отримали пошкодження понад 40 будинків: серед них — навчальний заклад, адміністративна споруда, історична пам'ятка.

Нагадуємо, 20 квітня з'явився матеріал медіа Forbes, у якому ішлося про тактику наступу РФ: як чергують артилерійські та авіаудари з штурмами піхоти.