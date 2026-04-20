ЗСУ відшукали спосіб боротьби з артилерією РФ: удари по конвоях, а не гарматах, — Forbes

Росія на п'ятому році війни має велику кількість артилерії різних типів, яку старанно маскують та захищають на лінії фронту, але Україна виявила спосіб боротьби з цими засобами ураження, написало медіа Forbes. Замість того, що витрачати дрони для пошуку старанно прихованих дороговартісних цілей, Збройні сили України почали бити по конвоях, які везуть снаряди на бойові позиції. Чим особлива нова тактика ЗСУ та що втрачають росіяни?

Артилерія різних типів ЗС РФ добре маскується, швидко змінює позиції після атаки, має антидроновий захист та піддається ремонту, ідеться у статті західного медіа. Крім того, установки можуть перебувати на відстані до 70 км від фронту, і це додатково ускладнює виявлення. Водночас до позицій прямують добре помітні вантажівки та інші автомобілі, які везуть боєприпаси: інколи — відразу для кількох гармат. З огляду на це ЗСУ взяли під вогневий контроль конвої зі снарядами, пояснили західні аналітики. Таким чином відшукали ефективний засіб боротьби з артилерією за допомогою БпЛА, оскільки цілі легкопомітні, незамасковані та змушені відкрито рухатись автошляхами.

ЗС РФ використовує старі буксирувані гаубиці Д-30, знятих зі зберігання на радянських полігонах, та сучасні самохідні установки, які можуть вести вогонь на відстань до 70 км, написало Forbes. Ці потужності залишаються основною частиною наступального потенціалу російської армії, яка діє за традиційним сценарієм: спершу потужна артилерійська підготовка, далі — наступ піхоти, потім — просування гармат вперед на нові окуповані території та повторення циклу. І попри те, що проєкт ORYX нарахував понад 40 тис. знищених чи пошкоджених гармат, їх і далі вдосталь на тисячокілометровій лінії фронту. ЗСУ складно виявляти таку кількість замаскованих цілей на такій великій лінії боїв. Українці відшукало вразливість ЗС РФ — замість полювання на гармати, б'ють по конвоях з БК. Конвої — вантажівки чи інші машини, які рухають розбитими дорогами, погано маневрують, слабкозахищені від БпЛА, тому одного FPV-дрона буває достатньо для знищення спроможностей артилерії.

"Україна прийняла нову стратегію, націлившись на конвої постачання, які перевозять великі обсяги снарядів для артилерійських установок. Цим Україна пopyшyє ядро російських військових операцій", — підсумували аналітики Forbes.

ЗСУ та артилерія РФ — деталі

Зазначимо, Фокус писав про атаки дронів України по логістичних шляхах ЗС РФ у тилу позаду фронту. 16 квітня 1 корпус "Азов" НГУ опублікував кадри серії ударів по трасах навколо Донецька. Атаки відбувались на відстані близько 60-70 км від лінії бойового зіткнення. У кадр потрапили військові вантажівки, вкриті зеленим брезентом, інша вантажна техніка, яка справді могла везти боєприпаси артилерії РФ.

Нагадуємо, медіа писали про ще один напрямок боротьби ЗСУ з артилерією РФ — це далекобійні атаки на підприємства, які виготовляють компоненти для вибухівки. Одна з останніх атак — на хімзаводу у Воронезькій області. До всього, 15 квітня стався вибух невідомого походження на федеральному заводі у Самарській області: перед цим був наліт дронів ЗСУ.