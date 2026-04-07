ЗСУ вдарили по хімзаводу, що бере участь у виробництві вибухівки для ЗС РФ (відео)

У місті Розсош Воронезької області ударні безпілотники атакували завод, що виробляє компоненти для створення вибухівки, яку потім використовують ЗС РФ.

На території підприємства зафіксовано декілька влучань, повідомила OSINT-спільнота "КіберБорошно".

"На відео підтверджено горіння основного сховища добрив (на зображенні зону горіння позначено блакитним). Існує ризик масштабного вибуху", — йдеться у дописі спільноти.

Ураження заводу добрив у Розсоші, АТ "Минудобрения" Фото: Telegram / КіберБорошно

Водночас телеграм-канал "Exilenova+" оприлюднив відео, на яких видно пожежу, що спалахнула на заводі після атаки дронів.

Зазначається, що АТ "Минудобрения" займається виробництвом аміачної селітри (використовується у виробництві вибухівки), з часткою близько 5% по Росії, а також компонентних добрив NPK із часткою близько 7,5%, і є великим виробником.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусев підтвердив, що регіон атакували безпілотники, проте про ураження хімзаводу нічого не сказав.

На момент публікації матеріалу українська сторона е коментувала удару по АТ "Минудобрения" в Розсоші.

