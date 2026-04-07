ВСУ ударили по химзаводу, участвующему в производстве взрывчатки для ВС РФ (видео)

В городе Россош Воронежской области ударные беспилотники атаковали завод, производящий компоненты для создания взрывчатки, которую затем используют ВС РФ.

На территории предприятия зафиксировано несколько попаданий, сообщило OSINT-сообщество "КиберБорошно".

"На видео подтверждено горение основного хранилища удобрений (на картинке зона горения обозначена голубым). Существует риск масштабного взрыва", — говорится в сообщении сообщества.

Поражение завода удобрений в Россоше, АО "Минудобрения" Фото: Telegram / КіберБорошно

В то же время телеграм-канал "Exilenova+" обнародовал видео, на которых видно пожар, вспыхнувший на заводе после атаки дронов.

Отмечается, что АО "Минудобрения" занимается производством аммиачной селитры (используется в производстве взрывчатки), с долей около 5% по России, а также компонентных удобрений NPK с долей около 7,5%, и является крупным производителем.

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подтвердил, что регион атаковали беспилотники, однако о поражении химзавода ничего не сказал.

На момент публикации материала украинская сторона е комментировала удар по АО "Минудобрения" в Россоше.

