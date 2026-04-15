У РФ здійнявся дим над Самарським пороховим заводом: від вибуху "все затремтіло" (відео)

У Волзькому районі Самарської області прогримів вибух на пороховому заводі, який виготовляє вибухівку та снаряди для Збройних сил Російської Федерації, ідеться у повідомленні росЗМІ Astra. Свідки інциденту заявили про потужну вибухову хвилю, від якої затрусились будинки на відстані кількох кілометрів, тим часом місцевий губернатор запевнив, що все гаразд. Які наслідки інциденту на пороховому заводі, який входить до складу військово-промислового комплексу РФ?

Вибух стався у населеному пункті Петра Дубрава на Федеральному казенному підприємстві (ФКП) "Самарський завод "Комунар", встановили російські OSINTери на основі кадрів з місця подій. Росіяни опублікували відео з кілометровим стовпом білого диму, який помітили з будинків на околиці Самари. При цьому наголошується, що завод спеціалізується на виготовлення боєприпасів, димного пороху, зарядів і також патронів та піротехніки. У перші хвилини після надзвичайної події інформації про постраждалих та причини інциденту не було.

Перше повідомлення про вибух під Самарою з'явилось у місцевому пабліку близько 12 год 15 квітня. Свідки бачили дим та чули звук потужного вибуху, перебуваючи на відстані 2,5 км від порохового заводу. Крім того, вони ділились враженнями від сили удару, від якого "тремтіли будинки у навколишніх населених пунктах".

ФКП "Самарський завод "Комунар" — підприємство ВПК РФ, яке з 2023 року увійшло у російську державну корпорацію "Ростєх". У цехах підприємства працює близько 500 росіян. Потужність станом на 2016 рік (новіших даних немає) — 100 тис. тонн пороху на рік та 100 тис. інших виробів. Як вказано на портал ГУР, на завод наклали санкції США, Швейцарія та ЄС. Відстань до України — близько 900 км.

Вибухи у РФ — де розташований "Самарський завод "Комунар"

Губернатор Самарської області В'ячеслав Федоріщев відреагував на вибух на пороховому заводі 15 квітня. Посадовець запевнив, що атаки дронів не було, а насправді начебто сталась надзвичайна ситуація на території підприємства. З його слів, почалась пожежа, яку станом на 14:30 (за Києвом) вже загасили. Тим часом російський ресурс про повітряні тривоги повідомив, що у Самарській області помітили дрони, але о 12:45 (об 11:45 за Києвом) оголосили відбій.

Зазначимо, зранку 15 квітня стало відомо про вибух у РФ — дрони дістались до хімічного підприємства у Башкортостані. На відео з міста Стерлітамак фігурували українські далекобійні дрони "Лютий", потім — стовби диму на території заводу з виробництва авіапального та присадок до пального. Фокус нагадав, що цей хімзавод — єдине підприємство РФ з випуску присадки "Аргідол-1", яку закупають для ЗС РФ.

Тим часом на початку квітня Фокус писав про атаку дронів на ще одне казенне підприємство РФ, причетне до виготовлення ракет "Искандер". Ішлося про наліт на "Завод імені Морозова" та "Морозовський хімічний завод", розташовані у селищі імені Морозова поруч з Санкт-Петербургом. Відстань від вказаного об'єкта до України — також близько 900-1000 км.

Нагадуємо, 14 квітня OSINTери опублікував супутникові фото заводу з виготовлення Су-57 та Су-25 у Комсомольську-на-Амурі, по якому дрони вдарили 11 квітня.