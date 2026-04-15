В РФ поднялся дым над Самарским пороховым заводом: от взрыва "все задрожало" (видео)

В Волжском районе Самарской области прогремел взрыв на пороховом заводе, который производит взрывчатку и снаряды для Вооруженных сил Российской Федерации, говорится в сообщении росСМИ Astra. Свидетели инцидента заявили о мощной взрывной волне, от которой затряслись дома на расстоянии нескольких километров, тем временем местный губернатор заверил, что все в порядке. Какие последствия инцидента на пороховом заводе, который входит в состав военно-промышленного комплекса РФ?

Взрыв произошел в населенном пункте Петра Дубрава на Федеральном казенном предприятии (ФКП) "Самарский завод "Коммунар", установили российские OSINTеры на основе кадров с места событий. Россияне опубликовали видео с километровым столбом белого дыма, который заметили из домов на окраине Самары. При этом отмечается, что завод специализируется на изготовление боеприпасов, дымного пороха, зарядов и также патронов и пиротехники. В первые минуты после чрезвычайного происшествия информации о пострадавших и причинах инцидента не было.

Первое сообщение о взрыве под Самарой появилось в местном паблике около 12 часов 15 апреля. Свидетели видели дым и слышали звук мощного взрыва, находясь на расстоянии 2,5 км от порохового завода. Кроме того, они делились впечатлениями от силы удара, от которого "дрожали дома в ближайших населенных пунктах".

ФКП "Самарский завод "Коммунар" — предприятие ВПК РФ, которое с 2023 года вошло в российскую государственную корпорацию "Ростех". В цехах предприятия работает около 500 россиян. Мощность по состоянию на 2016 год (более новых данных нет) — 100 тыс. тонн пороха в год и 100 тыс. других изделий. Как указано на портал ГУР, на завод наложили санкции США, Швейцария и ЕС. Расстояние до Украины — около 900 км.

Взрывы в РФ — где расположен "Самарский завод "Коммунар" Фото: Google Maps

Взрывы в РФ — что произошло на пороховом заводе в Самаре

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев отреагировал на взрыв на пороховом заводе 15 апреля. Чиновник заверил, что атаки дронов не было, а на самом деле якобы произошла чрезвычайная ситуация на территории предприятия. По его словам, начался пожар, который по состоянию на 14:30 (по Киеву) уже потушили. Между тем российский ресурс о воздушных тревогах сообщил, что в Самарской области заметили дроны, но в 12:45 (в 11:45 по Киеву) объявили отбой.

Отметим, утром 15 апреля стало известно о взрыве в РФ — дроны добрались до химического предприятия в Башкортостане. На видео из города Стерлитамак фигурировали украинские дальнобойные дроны "Лютый", затем — столбы дыма на территории завода по производству авиатоплива и присадок к топливу. Фокус напомнил, что этот химзавод — единственное предприятие РФ по выпуску присадки "Аргидол-1", которую закупают для ВС РФ.

Между тем в начале апреля Фокус писал об атаке дронов на еще одно казенное предприятие РФ, причастное к изготовлению ракет "Искандер". Речь шла о налете на "Завод имени Морозова" и "Морозовский химический завод", расположенные в поселке имени Морозова рядом с Санкт-Петербургом. Расстояние от указанного объекта до Украины — также около 900-1000 км.

Напоминаем, 14 апреля OSINTери опубликовал спутниковые фото завода по изготовлению Су-57 и Су-25 в Комсомольске-на-Амуре, по которому дроны ударили 11 апреля.