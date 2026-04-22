"Ничего не летает": украинский пранкер проник на закрытое совещание Министерства РФ по дронам (видео)

Украинский блогер и пранкер Евгений Вольнов проник на закрытое онлайн-совещание Министерства промышленности и торговли России, во время которого обсуждали вопросы локализации производства дронов в РФ.

Российские чиновники на совещании не скрывали перед руководством то, что практически все сырье, необходимое для производства БПЛА — китайское, следует из короткого видео со встречи, которое обнародовал Вольнов.

"Вы сами на совещании признали: без Китая у вас ничего не летает. А Минпромторг продолжает требовать невозможного и давит на "импортозамещение", которого в реальности нет", — отметил Вольнов в подписи к видео.

Он уточнил, что российские предприятия оборонной отрасли сталкиваются с нехваткой ключевых деталей для производства БПЛА. В частности, упоминаются двигатели, электроника и пластиковые элементы. Это же подтверждает и одна из российских чиновниц, которая участвовала в совещании.

"Если брать просто электричество, 90% — это всегда у нас идет иностранное сырье. В России просто не производят", — сказала женщина еще до того, как Вольнов дал понять оккупантам, что он проник на их онлайн-встречу.

Вольнов подчеркнул, что каждого, кто присутствовал на совещании, зафиксировали и идентифицировали.

"Персональные поздравления уже летят всем участникам. Сердюк, Плотников, Абдулов и вся ваша компания — каждый из вас у нас на счету. Прячете данные в ГИСП? Надеетесь на защиту? Зря. Мы уже глубоко в вашей кухне. Скоро "господдержка" вам понадобится не на новые цеха, а на то, чтобы хоть как-то спасать свои задницы", — подчеркнул Вольнов.

