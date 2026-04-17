Операция "Матушка": РФ использовала блогеров РПЦ для влияния на Молдову, — Alliance4Europe

В новом аналитическом отчете исследователи описали масштабные попытки влияния на выборы в Молдове, которые происходили в 2025 году, сообщили в отчете Alliance4Europe. Речь идет о скоординированных информационных операциях, которые использовали различные каналы для распространения манипулятивных сообщений среди избирателей.

В сентябре 2025 года делегация американских, британских и канадских медиа-деятелей во главе с Чарльзом Баусманом совершила скоординированный визит в Молдову и Москву. Это произошло за несколько недель до парламентских выборов в Молдове. Русская православная церковь способствовала поездке.

По данным Alliance4Europe, делегация создала контент, в котором утверждалось о религиозных преследованиях со стороны проевропейского правительства Молдовы. Визит и результирующие заявления распространялись через газету "Соль и свет" и связанные с ней онлайн-аккаунты, связанные с операцией "Матушка".

Контент делегации достиг молдавских домохозяйств и избирателей через скоординированные каналы распространения, включая телевизионную сеть MD24, связанную с Иланом Шором. Члены делегации интегрированы в сформированные правые политические сети в своих странах. Среди заметных примеров — участники, чья публичная деятельность включает взаимодействие с медиаплатформами, связанными с MAGA. В частности это выступления в подкасте, который ведет Стив Бэннон, участие в мероприятиях, связанных с Дональдом Трампом, и выступления в пресс-корпусе Пентагона в октябре 2025 года.

В отчете Alliance4Europe не утверждается, что члены делегации действовали намеренно или осознанно в отношении какой-либо деятельности иностранного влияния. Зато в нем подчеркивается, как западные религиозные ультраконсерваторы, действуя добросовестно, могли быть инструментами влияния, для легитимизации российских нарративов, которые подрывают демократические институты Молдовы.

Поездка делегации впоследствии была использована в рамках операции, которая может представлять собой связанное с Россией иностранное вмешательство в выборы. Скоординированные операции влияния способствовали распространению ложных заявлений о преследовании православных под руководством проевропейского руководства. Доказательства пересечения нарративов между связанными с Кремлем посланиями и темами, продвигаемыми делегацией, свидетельствуют об использовании поездки российской операцией влияния.

В отчете говорится, что послания имели целью повлиять на поведение избирателей в пользу пророссийских кандидатов. Эти нарративы представляли Россию как христианскую святыню, противопоставленную светскому и приходящему в упадок Западу, и сопровождались посланиями, которые прямо поощряли молдавских православных избирателей в последний день кампании поддерживать антиевропейские политические блоки.

Дальнейшие беспокойства, которые потенциально требуют дополнительного расследования, возникают из-за очевидного нераскрытого спонсорства российским государством религиозной деятельности, а также из-за задокументированных связей между некоторыми членами делегации и российскими олигархами, в отношении которых действуют международные санкции, указано в отчете Alliance4Europe.

