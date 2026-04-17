Операція "Матушка": РФ використала блогерів РПЦ для впливу на Молдову, — Alliance4Europe

У новому аналітичному звіті дослідники описали масштабні спроби впливу на вибори в Молдові, які відбувалися у 2025 році, повідомили у звіті Alliance4Europe. Йдеться про скоординовані інформаційні операції, що використовували різні канали для поширення маніпулятивних повідомлень серед виборців.

У вересні 2025 року делегація американських, британських та канадських медіа-діячів на чолі з Чарльзом Баусманом здійснила скоординований візит до Молдови та Москви. Це сталося за кілька тижнів до парламентських виборів у Молдові. Російська православна церква сприяла поїздці.

За даними Alliance4Europe, делегація створила контент, у якому стверджувалося про релігійні переслідування з боку проєвропейського уряду Молдови. Візит та результуючі заяви поширювалися через газету "Сіль і світло" та пов’язані з нею онлайн-акаунти, пов’язані з операцією "Матушка".

Контент делегації досяг молдавських домогосподарств та виборців через скоординовані канали розповсюдження, включаючи телевізійну мережу MD24, пов’язану з Іланом Шором. Члени делегації інтегровані у сформовані праві політичні мережі у своїх країнах. Серед помітних прикладів – учасники, чия публічна діяльність включає взаємодію з медіаплатформами, пов’язаними з MAGA. Зокрема це виступи в подкасті, який веде Стів Беннон, участь у заходах, пов’язаних з Дональдом Трампом, та виступи в прес-корпусі Пентагону в жовтні 2025 року.

У звіті Alliance4Europe не стверджується, що члени делегації діяли навмисно або усвідомлено стосовно будь-якої діяльності іноземного впливу. Натомість, у ньому підкреслюється, як західні релігійні ультраконсерватори, діючи добросовісно, ​​могли бути інструментами впливу, для легітимізації російських наративів, які підривають демократичні інституції Молдови.

Поїздка делегації згодом була використана в рамках операції, яка може являти собою пов'язане з Росією іноземне втручання у вибори. Скоординовані операції впливу сприяли поширенню хибних заяв про переслідування православних під керівництвом проєвропейського керівництва. Докази перетину наративів між пов'язаними з Кремлем посланнями та темами, що просуваються делегацією, свідчать про використання поїздки російською операцією впливу.

У звіті йдеться, що послання мали на меті вплинути на поведінку виборців на користь проросійських кандидатів. Ці наративи представляли Росію як християнську святиню, протиставлену світському та занепадаючому Заходу, і супроводжувалися посланнями, які прямо заохочували молдовських православних виборців в останній день кампанії підтримувати антиєвропейські політичні блоки.

Подальші занепокоєння, які потенційно вимагають додаткового розслідування, виникають через очевидне нерозкрите спонсорство російською державою релігійної діяльності, а також через задокументовані зв'язки між деякими членами делегації та російськими олігархами, щодо яких діють міжнародні санкції, вказано у звіті Alliance4Europe.

