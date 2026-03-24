У Молдові можуть ввести графіки відключень світла: уряд схвалив режим надзвичайного стану

Уряд Молдови погодив запровадження надзвичайного стану в енергетичному секторі строком на два місяці через складну ситуацію з електропостачанням. Влада не виключає запровадження графіків відключень світла, якщо ситуація не стабілізується.

Кабінет міністрів Молдови підтримав рішення про введення надзвичайного стану в енергетиці терміном на 60 днів, повідомив молдовський телеканал Tv8 24 березня.

Лінія електропередачі Ісакча – Вулканешти, через яку Молдова імпортує електроенергію з Румунії, була відключена вночі. Причиною стали російські атаки на енергетичну інфраструктуру України, що вплинуло на постачання в регіоні.

Прем’єр-міністр Александру Мунтяну заявив, що ситуація залишається напруженою, і допустив можливість віялових відключень електроенергії. Остаточне рішення має бути затверджене парламентом під час позачергового засідання.

Під час засідання уряду глава Кабміну Молдови наголосив, що війна, яку Росія руйнує критичну інфраструктуру України. Це спричиняє ланцюгову реакцію в регіоні та безпосередньо впливає на Молдову. Він підкреслив, що наслідки дій РФ більше не можна ігнорувати. Прем’єр доручив відповідальним органам діяти негайно.

Керівник Національного центру управління кризами Молдови Сергій Дьякону повідомив, що технічні проблеми свідчать про серйозне коротке замикання, яке потребує спеціалізованого втручання. За його словами, ситуація потребує негайних технічних рішень.

Запровадження надзвичайного стану дозволить владі оперативно перерозподіляти ресурси для відновлення лінії електропередачі Ісакча – Вулканешти. Також передбачено можливість швидкого коригування тарифів для уникнення дефіциту та забезпечення стабільної роботи соціально важливих служб.

У межах антикризових заходів планується економія електроенергії в години пікового навантаження та використання альтернативних джерел живлення для лікарень і систем водопостачання. Влада закликає населення бути готовим до можливих перебоїв.

Раніше ми також інформували, що після ударів РФ по Дністровській ГЕС у Молдові фіксували екологічну загрозу. Зокрема, йшлося про ризики для водних ресурсів і загальну нестабільність у регіоні. Це ще більше підкреслило залежність країни від зовнішніх факторів у сфері енергетики.