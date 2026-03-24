В Молдове могут ввести графики отключений света: правительство одобрило режим чрезвычайного положения

Правительство Молдовы согласовало введение чрезвычайного положения в энергетическом секторе сроком на два месяца из-за сложной ситуации с электроснабжением. Власти не исключают введения графиков отключений света, если ситуация не стабилизируется.

Кабинет министров Молдовы поддержал решение о введении чрезвычайного положения в энергетике сроком на 60 дней, сообщил молдавский телеканал Tv8 24 марта.

Линия электропередачи Исакча — Вулканешты, через которую Молдова импортирует электроэнергию из Румынии, была отключена ночью. Причиной стали российские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины, что повлияло на поставки в регионе.

Премьер-министр Александру Мунтяну заявил, что ситуация остается напряженной, и допустил возможность веерных отключений электроэнергии. Окончательное решение должно быть утверждено парламентом во время внеочередного заседания.

Во время заседания правительства глава Кабмина Молдовы отметил, что война, которую Россия разрушает критическую инфраструктуру Украины. Это вызывает цепную реакцию в регионе и непосредственно влияет на Молдову. Он подчеркнул, что последствия действий РФ больше нельзя игнорировать. Премьер поручил ответственным органам действовать немедленно.

Руководитель Национального центра управления кризисами Молдовы Сергей Дьякону сообщил, что технические проблемы свидетельствуют о серьезном коротком замыкании, которое требует специализированного вмешательства. По его словам, ситуация требует немедленных технических решений.

Введение чрезвычайного положения позволит властям оперативно перераспределять ресурсы для восстановления линии электропередачи Исакча — Вулканешты. Также предусмотрена возможность быстрой корректировки тарифов во избежание дефицита и обеспечения стабильной работы социально важных служб.

В рамках антикризисных мер планируется экономия электроэнергии в часы пиковой нагрузки и использование альтернативных источников питания для больниц и систем водоснабжения. Власти призывают население быть готовым к возможным перебоям.

Напомним, что правительство Молдовы инициировало введение чрезвычайного положения в энергетике после отключения линии электропередачи Исакча — Вулканешты. Эта линия, через которую страна импортирует электроэнергию из Румынии, была обесточена в результате российских атак на энергосистему Украины. Из-за этого возник риск дефицита электроэнергии и необходимость срочных стабилизационных мер.

Ранее мы также информировали, что после ударов РФ по Днестровской ГЭС в Молдове фиксировали экологическую угрозу. В частности, речь шла о рисках для водных ресурсов и общей нестабильности в регионе. Это еще больше подчеркнуло зависимость страны от внешних факторов в сфере энергетики.