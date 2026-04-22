"Нічого не літає": український пранкер проник на закриту нараду Міністерства РФ щодо дронів (відео)

Український блогер та пранкер Євген Вольнов проник на закриту онлайн-нараду Міністерства промисловості та торгівлі Росії, під час якої обговорювали питання локалізації виробництва дронів в РФ.

Російські посадовці на нараді не скривали перед керівництвом те, що практично уся сировина, необхідна для виробництва БПЛА — китайська, випливає з короткого відео з зустрічі, яке оприлюднив Вольнов.

"Ви самі на нараді визнали: без Китаю у вас нічого не літає. А Мінпромторг продовжує вимагати неможливого і тисне на "імпортозаміщення", якого в реальності немає", — зазначив Вольнов у підписі до відео.

Він уточнив, що російські підприємства оборонної галузі стикаються з браком ключових деталей для виробництва БПЛА. Зокрема, згадуються двигуни, електроніка та пластикові елементи. Це ж підтверджує і одна з російських посадовиць, яка брала участь у нараді.

"Якщо брати просто електрику, 90% — це завжди у нас йде іноземна сировина. В Росії просто не виробляють", — сказала жінка ще до того, як Вольнов дав зрозуміти окупантам, що він проник на їх онлайн-зустріч.

Вольнов підкреслив, що кожного, хто був присутній на нараді, зафіксували та ідентифікували.

"Персональні привітання вже летять усім учасникам. Сердюк, Плотніков, Абдулов та вся ваша компанія — кожен з вас у нас на рахунку. Ховаєте дані в ГІСП? Сподіваєтесь на захист? Даремно. Ми вже глибоко у вашій кухні. Скоро "держпідтримка" вам знадобиться не на нові цехи, а на те, щоб хоч якось рятувати свої дупи", — наголосив Вольнов.

Нагадаємо, російський блогер Ілля Ремесло провів 30 днів у психлікарні, бо назвав Путіна "злодієм".

Фокус також писав про те, що РФ використала блогерів РПЦ для впливу на Молдову.