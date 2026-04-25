С 2023 года Украину просят не бить по нефтяной инфраструктуре РФ, — Буданов

Иностранные государства с 2023 года обращаются к Украине с просьбами ограничить или прекратить атаки на российскую нефтяную инфраструктуру. По словам главы Офиса президента Кирилл Буданова, такие обращения имеют системный характер.

Об этом Кирилл Буданов сообщил на Киевском форуме по безопасности, комментируя вопрос журналистки, передают Новости.LIVE. Он прокомментировал информацию от министра финансов США Скотта Бесонта о том, что ряд стран обращается к США с просьбой ослабить санкции на российскую нефть.

Журналистка спросила главу ОП о том, сколько стран обращаются к украинской власти с просьбой прекратить или ограничить атаки на нефтяную инфраструктуру РФ.

"Ну, называть четкий перечень стран было бы некорректно, пожалуй. Смотрите, я вам более интересные вещи скажу. Я лично впервые столкнулся с подобной просьбой еще в 23-м году. То есть это не то, что появилось сейчас. Это системная, скажем так, работа, которая интенсифицируется, когда идет массированное применение. В последнее время это просто наложилось на нефтяной кризис, который вызван понятными событиями. До того, в начале в Венесуэле, потом в Иране. И да, такие обращения существуют, скажем прямо", — ответил Буданов.

Відео дня

На вопрос о том, как отвечает Украина на такие обращения Буданов коротко отметил: "Сдержанно".

