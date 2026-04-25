З 2023 року Україну просять не бити по нафтовій інфраструктурі РФ, — Буданов

Іноземні держави з 2023 року звертаються до України з проханнями обмежити або припинити атаки на російську нафтову інфраструктуру. За словами голови Офісу президента Кирило Буданова, такі звернення мають системний характер.

Про це Кирило Буданов повідомив на Київському безпековому форумі, коментуючи питання журналістки, передають Новини.LIVE. Він прокоментував інформацію від міністра фінансів США Скотта Бесонта про те, що низка країн звертається до США з проханням послабити санкції на російську нафту.

Журналістка запитала очільника ОП про те, скільки країн звертаються до української влади із проханням припинити або обмежити атаки на нафтову інфраструктуру РФ.

"Ну, називати чіткий перелік країн було б некоректно, мабуть. Дивіться, я вам більш цікаві речі скажу. Я особисто вперше зіткнувся з подібним проханням ще в 23-му році. Тобто це не щось, що з'явилося зараз. Це системна, скажімо так, робота, яка інтенсифікується, коли йде масоване застосування. Останнім часом це просто наклалося на нафтову кризу, яка спричинена зрозумілими подіями. До того, на початку в Венесуелі, потім в Ірані. І так, такі звернення існують, скажімо прямо", — відповів Буданов.

На запитання про те, як відповідає Україна на такі звернення Буданов коротко зазначив: "Стримано".

