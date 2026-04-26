"Трясутся окна": дроны поразили НПЗ в российском Ярославле, поднялся масштабный пожар (видео)

В ночь на 26 апреля беспилотники добрались до Ярославской области России, где под ударом оказался крупный нефтяной завод "Ярославнефтеоргсинтез".

Это промышленное предприятие нефтеперерабатывающей отрасли России, расположенное в Ярославле. После серии взрывов на заводе поднялся сильный пожар, сообщают мониторинговые каналы.

"Силы обороны санкционными БпЛА посетили Ярославский нефтеперерабатывающий завод ("Ярославнефтеоргсинтез", ЯНОС), на объекте после атаки пожар", — говорится в сообщении.

Официального подтверждения атаки на объект на момент публикации не было. Однако в сети активно распространяют кадры, которые, как утверждается, были сняты в Ярославле во время атаки дронов.

Российские Telegram-каналы пишут, что над Ярославлем воет сирена воздушной тревоги, а в городе раздаются многочисленные взрывы. Первые из них были слышны около 00:40 часов. Очевидцы в целом насчитали не менее 15 взрывов.

Відео дня

Россияне жалуются, что в небе были видны яркие вспышки и слышен гул моторов. Взрывы раздаются такой силы, что в домах трясутся окна, а у автомобилей во дворах срабатывают сирены.

Перед этим в регионе объявили тревогу из-за угрозы дронов, а "Росавиация" ввела ограничения на работу местного аэропорта.

Что известно о Ярославском НПЗ

Ярославский НПЗ — одно из ключевых предприятий российской нефтеперерабатывающей отрасли. Мощности завода достигают около 15 миллионов тонн нефти в год.

На предприятии изготавливаются бензин, дизельное топливо и реактивное топливо. Последнее является важным для обеспечения логистики российской армии.

Напомним, в ночь на 26 апреля беспилотники также атаковали Севастополь и Тамбовскую область РФ, власти заявляли об атаке дронов на Москву.

Также 25 апреля дроны впервые долетели до российского Урала, атаковав Екатеринбург и Челябинск.