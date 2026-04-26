"Трясуться вікна": дрони уразили НПЗ у російському Ярославлі, здійнялася масштабна пожежа (відео)

У ніч на 26 квітня безпілотники дісталися Ярославської області Росії, де під ударом опинився великий нафтовий завод "Ярославнефтеоргсинтез".

Це промислове підприємство нафтопереробної галузі Росії, розташоване у Ярославлі. Після серії вибухів на заводі здійнялася сильна пожежа, повідомляють моніторингові канали.

"Сили оборони санкційними БпЛА завітали до Ярославського нафтопереробного заводу ("Ярославнефтеоргсинтез", ЯНОС), на обʼєкті після атаки пожежа", — йдеться у повідомленні.

Офіційного підтвердження атаки на об'єкт на момент публікації не було. Однак у мережі активно поширюють кадри, які, як стверджується, були зняті у Ярославлі під час атаки дронів.

Російські Telegram-канали пишуть, що над Ярославлем виє сирена повітряної тривоги, а у місті лунають численні вибухи. Перші з них було чутно близько 00:40 години. Очевидці загалом нарахували щонайменше 15 вибухів.

Відео дня

Росіяни скаржаться, що у небі було видно яскраві спалахи та чутно гул моторів. Вибухи лунають такої сили, що у будинках трясуться вікна, а в автомобілів у дворах спрацьовують сирени.

Перед цим у регіоні оголосили тривогу через загрозу дронів, а "Росавіація" запровадила обмеження на роботу місцевого аеропорту.

Що відомо про Ярославський НПЗ

Ярославський НПЗ — одне із ключових підприємств російської нафтопереробної галузі. Потужності заводу сягають близько 15 мільйонів тонн нафти на рік.

На підприємстві виготовляються бензин, дизельне паливо та реактивне пальне. Останнє є важливим для забезпечення логістики російської армії.

Нагадаємо, у ніч на 26 квітня безпілотники також атакували Севастополь та Тамбовську область РФ, влада заявляла про атаку дронів на Москву.

Також 25 квітня дрони уперше долетіли до російського Уралу, атакувавши Єкатеринбург та Челябінськ.